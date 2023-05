Les MEILLEURS FILMS NETFLIX à ce jour en 2023

FOX Racing Pantalon Fox 180 LEED Orange fluo 2023

Pantalon Fox 180 LEED Orange fluo 2023 Le pantalon Fox 180 LEED a été conçu pour s'accorder avec le maillot 180 LEED et vous offrir un look élégant sur les pistes ou les circuits. Il est muni de la construction RAP (Rider Attack Position™) pour un meilleur confort en position de ride. Cette coupe articulée, combinée à des panneaux en stretch stratégiques, apporte plus de souplesse et permet des mouvements plus naturels sur la moto. Il est fabriqué dans un polyester 600D pour une fiabilité et une longévité à toute épreuve. Il comporte des panneaux en cuir thermorégulateurs et anti abrasion au niveau des genoux pour une meilleure protection aux endroits les plus stratégiques. Caractéristiques: Le pantalon Fox 180 présente un niveau de durabilité, de confort et de mobilité exceptionnel avec une coupe RAP (position de pilotage en attaque) pour un ajustement précis sur la moto. Il est fabriqué dans un polyester 600D pour une fiabilité et une longévité à toute épreuve. Comporte des panneaux en cuir thermorégulateurs et anti abrasion au niveau des genoux pour une meilleure protection aux endroits les plus stratégiques. Empiècements tissés en stretch quadri-extensible sur les genoux, à l'arrière et au niveau de l'entrejambe pour une liberté de mouvement optimale sur le motocross Tissu principal avec transfert de logo de première qualité. Dessins sublimés Coussinets de hanches inclus