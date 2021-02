Le jour où Pontiac a fabriqué une voiture transparente pour promouvoir le matériau du moment: le plexiglas

En 1939, lors de l’exposition universelle de New York, General Motors a cherché à attirer l’attention, elle a réussi. Sous leur marque Pontiac, ils ont présenté au monde la première voiture transparente. Un travail de technologie qui a mis en lumière les dernières innovations de l’époque. Tout cela pour présenter au monde un matériau aussi banal que le plexiglas l’est maintenant.





La voiture n’a pas été conçue pour être commercialisée comme ça, seules deux unités ont été créées. Plutôt, l’idée était plutôt promouvoir le plexiglas comme matériau innovant du moment, qu’il soit utile ou non dans la carrosserie d’une voiture. Le plexiglas est un type de plastique transparent capable de se plier, idéal pour remplacer le verre dans certains cas.

La (décalée) Pontiac Ghost

Connue sous le nom de Pontiac Ghost, cette voiture «fantôme» se distingue par un corps absolument transparent. Par conséquent, il a révélé l’intérieur et l’ensemble du système moteur et d’autres composants. Cela ressemblait plus à une voiture de jouet gigantesque, mais en fait, elle fonctionnait comme une voiture normale.

Comme la voiture était basée sur la Pontiac Touring, l’intérieur n’était pas du tout innovant. C’était en fait une voiture normale en performances. Cependant, pour le rendre plus beau, a décidé de peindre et de donner à la structure interne un lavage de cuivre qui ressortait à travers la carrosserie. Tous les composants internes étaient chromés, et les roues et les jantes étaient peintes en blanc pour le rendre encore plus effrayant.

Alors que General Motors s’occupait de l’intérieur, c’était la société Room and Hass qui a développé la carrosserie. Spécialisés dans le nouveau matériau en plexiglas, ils ont créé une copie exacte du corps en tôle dans le substitut en plastique transparent du verre.

Alors que ce modèle a été exposé à l’Exposition Universelle de New York, une deuxième unité a été construite pour une exposition dans le Golden Gate de 1940. De là, les deux voitures se sont déplacées et ont traversé les installations de Pontiac aux États-Unis pour des expositions temporaires. La voiture il a finalement été mis aux enchères il y a dix ans, en 2011. Son prix a atteint plus de 300 000 euros pour changer.

Utilité de cela? La vérité est que l’ajout de plexiglas à la carrosserie d’une voiture n’a vraiment aucune utilité. C’est un matériau ne convient pas aux chocs et n’amortit pas autant que l’aluminium peut. Aujourd’hui, si le plexiglas est utilisé dans les voitures, c’est plus pour les fenêtres, les écrans et les détails minimaux où il est plus rentable en poids et en coûts que le verre.

Montrer la beauté de la technologie

La Pontiac Ghost n’est pas la seule produit technologique qui a révélé ses tripes Tout au long de l’histoire. Nous avons récemment eu le cas du Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, un mobile en édition limitée qui se démarque précisément pour montrer à quel point il est beau à l’intérieur avec ses circuits et ses processeurs. Il a été constaté que c’était en fait un faux.

Le téléphone qui n’a pas triché avec cela était le LG FxO, une collaboration spéciale entre LG et Mozilla où un boîtier beige est parti voir l’intérieur du téléphone portable dans toute sa splendeur. Digne d’entrer dans la liste des produits où le design n’est pas incompatible avec la technologie.

Via | HAGERTY

Images | RM Sotheby’s / Aaron Summerfield