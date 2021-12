La série Resident Evil sur Netflix révèle les premières images dans un nouveau teaser

Netflix a dévoilé un teaser pour Resident Evil, la prochaine série du streamer basée sur l’emblématique franchise de jeux vidéo. Bien qu’il y ait une nouvelle adaptation cinématographique, celle de Johannes Roberts Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, qui passe maintenant en salles, cette nouvelle série ne sera pas connectée. Il n’a également aucun lien avec la série de films précédente avec Milla Jovovich, servant de série autonome également inspirée des jeux.

Le nouveau teaser ne nous montre pas grand-chose, donnant juste un aperçu d’un Cerbère. Les joueurs sauront que c’est le nom donné aux chiens infectés par le virus T dans l’original Resident Evil jeux, une créature qui est réapparue dans de nombreuses suites de jeux vidéo ainsi que dans les diverses adaptations cinématographiques. Ce n’est pas grand-chose mais il a ce certain Resident Evil une ambiance qui incitera les fans à en savoir plus sur l’émission Netflix.

Un peu a déjà été révélé sur la direction créative de la Resident Evil séries. Nous savons qu’il suivra Albert Wesker, peut-être le méchant le plus connu de la franchise, alors qu’il a trahi l’équipe STARS lors du tout premier match. Lance Reddick joue Wesker dans la série, et ses filles jumelles seront également les personnages principaux, dont aucune n’est apparue dans les jeux. Cela suggère que le spectacle peut être à la limite entre s’en tenir au matériel source et introduire de nouveaux personnages et des intrigues originales, se situant quelque part entre les films de Paul WS Anderson. Resident Evil films et Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City.

Avec Lance Reddick, Netflix Resident Evil met en vedette Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nunez. Un synopsis de la série se lit comme suit : « Dans la première chronologie, les sœurs de quatorze ans Jade et Billie Wesker sont transférées à New Raccoon City. Une ville industrielle et industrielle, qui leur est imposée alors que l’adolescence bat son plein. Coupé à la deuxième chronologie, bien au-delà d’une décennie dans le futur : il reste moins de quinze millions de personnes sur Terre. Et plus de six milliards de monstres – des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, aujourd’hui trentenaire, lutte pour survivre dans ce Nouveau Monde.

« Pour la plupart, l’Albert Wesker auquel je joue n’est pas le gars des jeux », a déclaré Reddick dans une interview avec Express.co.uk, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une adaptation fidèle à 100%. « Au contraire, il est basé sur un gars des jeux. Wesker semblait avoir un petit rôle dans un ou deux des films, alors je suis venu au rôle sans histoire. Je suis assez éveillé pour le savoir Resident Evil est une propriété énorme et donc à cet égard, j’étais vraiment excité d’interagir avec la base de fans.

Netflix n’a pas fixé de date de sortie pour le Resident Evil série pour le moment, même si elle devrait arriver en 2022. Pendant ce temps, les fans peuvent regarder le nouveau film Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City qui joue maintenant dans les théâtres. Comme les critiques n’ont pas été trop gentilles, il n’est pas clair si ce film aura des suites, et encore moins le nombre de la série précédente.





