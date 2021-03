L’armée américaine apporte un changement majeur aux normes de graisse corporelle pour les nouvelles mamans

L’armée vient de faire un énorme changement de politique pour les mamans.

Vendredi, l’armée a annoncé que les soldats de service actif ou de réserve qui viennent d’accoucher auront 365 jours pour répondre aux besoins en graisse corporelle, au lieu des 180 jours précédents.

Les mamans de la milice ont bien accueilli le changement. Le major de l’armée américaine Natalie Mallue a déclaré que la nouvelle politique lui permettait de se concentrer sur ce qui est le mieux pour son bébé et son corps, au lieu de réduire le poids pour répondre à la norme.

«C’est un immense soulagement», a déclaré la mère de deux enfants à 45secondes.fr Parents dans une interview alors qu’elle allaitait sa fille. « Je continuerai à prendre de bonnes décisions en matière de nutrition, mais l’objectif numéro un de mon plan nutritionnel devrait être de nourrir mon bébé et moi-même. »

Le sergent-major de l’armée Michael A. Grinston a tweeté: «C’est une décision de bon sens pour aider à faire en sorte que nos mères aient le temps de récupérer et de retrouver leur état de préparation personnelle.»

Fier d’annoncer que le G1 a approuvé une exception à la politique post-partum prolongeant le délai pour les mères de répondre aux demandes AR 600-9 de 180 à 365 jours. Il s’agit d’une décision de bon sens pour aider à s’assurer que nos mères ont le temps de récupérer et de retrouver leur état de préparation personnelle. – SMA Michael Grinston (@ 16thSMA) 20 mars 2021

Le capitaine Veronica Bean, officier des affaires publiques de la 10e brigade d’aviation de combat à Fort Drum, a déclaré à AUJOURD’HUI aux parents que la nouvelle change la vie des mères et des femmes qui souhaitent devenir mères.

«Cette décision, c’est essentiellement l’armée qui dit aux femmes de la formation: nous vous voyons, nous vous entendons et nous allons vous soutenir», a-t-elle déclaré.

« C’est l’armée qui dit aux femmes de la formation: nous vous voyons, nous vous entendons et nous allons vous soutenir. »

La capitaine Ashlie Fransoza, officier des ressources humaines de la brigade de l’armée américaine pour la 10e brigade d’aviation de combat à Fort Drum, New York, a déclaré qu’elle devait arrêter d’allaiter plus tôt que prévu afin de pouvoir répondre aux normes de condition physique de l’armée.

«J’ai rapidement découvert que perdre du poids et améliorer sa forme physique pendant l’allaitement était un défi», a-t-elle déclaré. «Personnellement, j’ai dû choisir entre maintenir les normes de condition physique de l’Armée et continuer à allaiter mon nouveau-né.

Le test de condition physique se profilait au cours de sa grossesse et de son rétablissement, elle a déclaré: «J’ai également choisi de passer un test de condition physique de l’armée à neuf semaines de grossesse, afin de pouvoir rester conforme tout au long de ma grossesse, sachant qu’il serait difficile de passer un test post-partum. «

En tant que membre d’un couple à deux militaires, elle a déclaré que la nouvelle politique profite à tout le monde: «Ce changement donne aux deux militaires le temps de prendre des décisions plus saines pour leur famille, ce qui crée à son tour des dirigeants plus concentrés et prêts.

Mallue a convenu que la prolongation du délai encouragera plus de soldats à continuer d’allaiter s’ils le peuvent, ce qui nécessite des calories supplémentaires.

«Nous pouvons faire des plans d’entraînement adaptés à la récupération post-partum et non adaptés à la perte de poids», a-t-elle déclaré. « L’armée est une organisation apprenante et elle apprend à mieux prendre soin de son équipe en écoutant les femmes et les professionnels de la santé. »

Le communiqué officiel de l’armée déclare: «Les soldats ne seront pas inscrits au programme de composition corporelle de l’armée ni ne seront confrontés à des actions administratives défavorables pendant cette période. En outre, les soldats qui sont entre 181 et 365 jours après l’accouchement et qui ont été signalés et inscrits au PCAA après la fin de leur grossesse verront leur drapeau retiré et seront retirés du programme ABCP. »

Dans un e-mail interne envoyé lundi, les dirigeants de l’armée ont présenté de nouvelles exigences en matière d’aptitude au combat.

«Bien que l’accent soit souvent mis sur la condition physique, car c’est l’une des pierres angulaires d’une force apte et mortelle, la condition physique n’est qu’une mesure pour laquelle l’Armée de terre récompense l’excellence. Les soldats comprennent que de nombreux éléments de leadership et de performance constituent un grand soldat. «Nous devons continuer à grandir et à nous fixer de nouveaux défis dans tous ces domaines», a déclaré le courriel obtenu par 45secondes.fr.

Les changements, publiés le 19 mars, font suite à une discussion plus large sur les femmes enceintes dans l’armée ainsi que sur les normes de graisse corporelle dans l’armée, en particulier pour les femmes.

« Présentées ici sont les images de femmes fortes, capables et en bonne santé servant dans l’armée américaine tout en luttant contre des normes obsolètes en matière de graisse corporelle », Un utilisateur de Twitter a écrit, à côté de photos de femmes en bonne forme physique et de documents militaires montrant qu’elles ne respectent pas la norme de graisse corporelle.

Présentées ici sont les images de femmes fortes, capables et en bonne santé servant dans l’armée américaine tout en luttant contre des normes obsolètes en matière de graisse corporelle. Nous espérons un changement institutionnel! https://t.co/3TVVnTfTGp – La vie de maman de l’armée (@thearmymomlife) 4 mars 2021

Plus tôt ce mois-ci, l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a été critiqué pour se moquer des femmes enceintes dans les forces armées.

« Nous avons donc de nouvelles coiffures et combinaisons de vol de maternité. Les femmes enceintes vont combattre nos guerres. C’est une moquerie de l’armée américaine », a déclaré Carlson, faisant référence aux nouvelles normes de toilettage et d’apparence, qui incluent l’autorisation des queues de cheval, du vernis à ongles, et boucles d’oreilles – tous auparavant interdits. «En fin de compte, c’est incontrôlable et le Pentagone s’y rallie. Encore une fois, c’est une moquerie de l’armée américaine et de sa mission principale, qui est de gagner des guerres. »

Les chefs militaires n’ont pas tardé à défendre la force.

En réponse aux remarques de Carlson, l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré que le ministère de la Défense ne suivrait pas les conseils personnels d’un «animateur de talk-show».

Le sénateur Tammy Duckworth, D-Illinois, un vétéran de l’armée qui a perdu ses jambes lors d’un déploiement en Irak, a répondu à Carlson avec un tweet faisant référence à sa brève apparition sur « Dancing with the Stars ».

« Pendant qu’il pratiquait ses deux étapes, les guerrières américaines traquaient Al-Qaïda et prouvaient la force des femmes américaines », a écrit Duckworth. « Bonne journée internationale de la femme tardive à tout le monde sauf à Tucker, que même moi je peux mieux danser. »

En rapport: