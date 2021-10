Meghan Trainor a 2 toilettes dans sa salle de bain, et elle a une explication

Meghan Trainor a révélé qu’elle avait un ajout des plus inhabituels à sa maison familiale : des toilettes pour lui et pour elle dans la même salle de bain.

La nouvelle est en fait venue de son frère Ryan, qui est apparu avec le chanteur de « All About That Bass » dans l’émission « Why Won’t You Date Me? » podcast, animé par Nicole Byer. Il parlait de vouloir avoir une relation différente de celle que sa sœur entretient avec son mari, la star de « Spy Kids » Daryl Sabara, car pour lui, c’est un peu proche.

Meghan Trainor et Daryl Sabara ont une configuration de salle de bain intéressante. Matt Winkelmeyer / Getty Images

« Vous êtes des cinglés, mon frère », a déclaré Ryan Trainor sur le podcast. « Ils font caca ensemble ! Elle fait caca et Daryl dit : ‘Je vais sortir avec toi maintenant !' »

La famille qui fait caca ensemble… reste ensemble, peut-être ?

Meghan Trainor, 27 ans, a expliqué qu’elle n’était pas fan de l’utilisation des toilettes en public et qu’elle aimait que Sabara, 29 ans, « bloque la porte ». De plus, a-t-elle noté, leurs, euh, horaires sont tellement synchronisés qu’ils ont décidé d’installer deux toilettes côte à côte dans leur salle de bain.

C’est en partie pour aider à partager les soins de leur fils de 7 mois, Riley.

« Nous venons de recevoir une nouvelle maison et nous avons fait des travaux de construction – personne ne le sait – mais dans notre salle de bain, il y avait une toilette », a-t-elle noté. « Souvent, au milieu de la nuit, quand nous sommes avec le bébé, nous devons faire pipi en même temps. Alors je me suis dit : ‘Est-ce qu’on peut avoir deux toilettes côte à côte ?' »

Meghan Trainor se produisant sur « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » en 2020. Banque de photos Andrew Lipovsky / NBCU via Getty Images

Et c’est ce qu’ils font maintenant, même si cela a fait rire leur entrepreneur. Ils les utilisent « souvent » ensemble, a-t-elle ajouté, bien qu’ils n’aient « fait caca ensemble que deux fois ».

Trainor et Sabara se sont rencontrés en 2016 et se sont mariés en 2018, et le petit Riley est arrivé en février dernier.

Bien qu’ils semblent avoir une relation amusante et étroite, Ryan Trainor n’est pas convaincu que ce soit la bonne pour lui. Il a dit que c’était « extrême » mais « cool » et a ajouté que « c’est leur truc ».

