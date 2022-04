3 acteurs qui peuvent remplacer Ezra Miller en tant que Flash dans le DCEU

Bandes dessinées DC

L’acteur a eu une altercation dans un bar ajoutée à une injonction sur un couple, des faits qui ont alerté Warner, et ils pourraient prendre la décision de le remplacer en tant que Flash. Acteurs idéaux pour le rôle !

©IMDBÉclat

Ezra Miller Il ne passe pas un bon moment personnel après la situation confuse qu’il a vécue dans un bar où il a perdu le contrôle lors d’une séance de karaoké et a volé le microphone d’une femme tout en agressant un homme qui jouait aux fléchettes. Les autorités l’ont arrêté pour trouble à l’ordre public. De plus, l’acteur Éclat a reçu une ordonnance d’éloignement d’un couple qui l’a accusé d’être entré dans leur résidence.

Désormais, les dirigeants de Warner étudient l’avenir de Ezra Miller dans l’univers étendu de DC en tant que personnage de Barry Allen, mieux connu sous son alter ego, Éclat. Certes, le film Scarlet Runner réalisé par Andy Muschietti est terminé pour être dans un état avancé, mais beaucoup se demandent si l’acteur continuera dans le rôle après cette entrée. Spoiler propose trois acteurs parfaits pour le remplacer.

+ Acteurs pouvant être Flash dans le DCEU

3. Ed Westwick

L’acteur est devenu populaire dans sa participation à l’émission télévisée Gossip Girl en tant que jeune milliardaire Chuck Bass qui vit le luxe et la passion sans limites à New York. Il a également joué dans des films comme Children of Men, Son of Rambow, 100 Feet et la suite de Donnie Darko. Il possède une intensité qui lui donnerait une approche différente de Éclat mais ce n’est pas négatif.

2. Jacob Bertrand

Il est actuellement l’une des grandes figures du casting de Cobra Kai jouant Eli Moskowitz, mieux connu sous le nom de Falcon. Le jeune homme a fait ses débuts dans l’industrie du divertissement sur les signaux Nickelodeon et Disney Channel. Il connaît le médium depuis qu’il est enfant et sait déjà ce que c’est que de jouer dans un succès. Il a suffisamment de personnalité pour devenir Éclat.

1. Timothée Chalamet

L’interprète serait un excellent ajout à l’univers étendu de DC en tant que Éclat. Dans sa carrière, il a reçu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes.Il a joué dans la série Homeland et a réussi à se démarquer dans le film Call Me By Your Name, ce qui signifiait un saut de qualité dans sa carrière, pour participer plus tard à des drames d’époque tels que The Roi et petites femmes. . Il a déjà joué dans un grand film fantastique : Dune. Il a le physique parfait pour le Scarlet Racer.

Ces alternatives s’ajoutent à une possibilité réelle qui existe au sein du Univers étendu DC et est-ce que l’acteur Grant Gustin, protagoniste de la série Éclat pendant 8 saisons et a même croisé la version du personnage de Ezra Miller lors des événements de Crisis on Infinite Earths du ArrowVerse, prendre la place de son collègue. Une partie du fandom partage ce souhait.

