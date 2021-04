4 acteurs qui ont marqué l’histoire aux Oscars

En moins de 24 heures, Prix ​​Oscar Ils se tiendront à la gare Union Station de Los Angeles, donnant ainsi la note discordante à une saison de récompenses marquée par la distance, le streaming et les masques. Et, avec cela, ce sera la quatre-vingt-treizième édition de la plus grande soirée cinéma.

A tel point qu’après ce dimanche 25 avril, le Prix ​​Oscar ils seront consacrés avec de nouvelles anecdotes, qui rejoindront la longue liste qui existe déjà. En plus des erreurs de lecture d’une enveloppe, il y a aussi les chutes des acteurs sur le tapis rouge ou, même, les looks excentriques que choisissent les stars lors de l’habillage pour la cérémonie.

Cependant, le Prix ​​Oscar ils récoltent également des personnalités qui font l’histoire dans leur célébration. Parmi eux se trouvent les plus petits acteurs qui ont reçu la statuette, qui a toujours été destiné aux acteurs et actrices majeurs. Mais saviez-vous qu’il y a des célébrités de moins de 15 ans qui ont atteint la plus haute distinction?

Les plus petits acteurs ayant remporté un Oscar:

Tatum O’Neal:

À seulement 10 ans, Tatum O’Neal a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien pour son rôle dans Papier de lune (1973) se consacrant, ainsi que la deuxième plus jeune personne à remporter un Oscar.







Anna Paquin:

À l’âge de 11 ans, Anna Paquin a gagné, grâce à Le piano (1993) l’Oscar de la meilleure actrice de soutien. Actuellement, elle n’a pas encore été nominée pour le premier prix, mais elle a quand même remporté un Golden Globe pour son travail sur True Blood.







Patty Duke:

À 16 ans, elle remporte l’Oscar de la meilleure actrice de soutien pour son rôle dans Le miracle d’Ana Sullivan (1962).







Temple de Shirley:

N’ayant que six ans, elle a remporté ce qu’on appelle un «Oscar spécial» pour sa contribution à la diffusion du cinéma en tant que divertissement. Son prix lui-même s’appelle l’Academy Youth Award. À l’heure actuelle, il est loin du grand écran.