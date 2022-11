Gears of War aura un nouveau film et une nouvelle série sur Netflix

Il a été confirmé qu’un nouveau film d’action en direct et une série animée adaptée des jeux vidéo de »Armement de guerre » viendra à Netflix. Le service de streaming a été créé avec droits sur les jeux vidéo Xbox grâce à une collaboration avec La Coalition le développeur actuel de »Gears of War ».

L’annonce du nouveau film et de la nouvelle série a été faite pour célébrer le 16e anniversaire de la franchise de jeux vidéo, avec la première de « Gears of War » originale le 7 novembre 2006 sur Xbox 360. Plus de détails sur l’intrigue de ces projets ou les acteurs qui feront partie de leur distribution.

Depuis 15 ans, il a prévu de développer un film »Gears of War », avec la société de production Cinéma nouvelle ligne l’acquisition des droits cinématographiques de la saga. Depuis son annonce officielle, la production du film a été confrontée à un certain nombre d’obstacles, notamment des coupes budgétaires et des changements de réalisateur.

En 2019, dirigeant Xbox, phil spencera confirmé que le développement du film »Gears of War » avait déjà commencé, bien qu’aucune mise à jour n’ait été donnée ces dernières années, jusqu’à présent, qui semble avoir trouvé sa maison de production chez Netflix.

» Gears of War » est un jeu de tir à la troisième personne qui se déroule sur la planète fictive appelée Sera. L’histoire suit Marcus Fenix, un soldat de la Coalition des gouvernements organisés qui est chargé de mettre fin à la menace de la Horde de sauterelles, une espèce d’humanoïdes qui tentent de mettre fin à la race humaine.

Le jeu initialement développé par Jeux épiques il s’est vendu à un total de 40 millions d’exemplaires avec ses six livraisons, devenant l’une des franchises les plus importantes sur Xbox. Son plus récent était » Gears 5 » sorti en 2019, avec son lancement disponible pour Xbox One, Microsoft Windows et Xbox série X|S.