L’Apple Watch Series 7 pourrait être livrée avec un moniteur de température corporelle et des capteurs de glucose: rapport

Apple travaille sur une nouvelle Apple Watch Series 7 avec des fonctionnalités de santé, un affichage couvrant, des mises à niveau de vitesse, une édition de sports extrêmes, des capteurs de température corporelle et de glycémie, un Bloomberg rapport mentionné. Le géant de la technologie basé à Cupertino, en Californie, souhaitait initialement intégrer le capteur de température corporelle dans le modèle de cette année, mais celui-ci sera désormais utilisé dans la mise à jour 2022. Le capteur de glycémie destiné à aider les diabétiques à surveiller leur glycémie n’est actuellement pas prêt pour un lancement commercial avant quelques années.

Apple travaille depuis longtemps sur la surveillance de la glycémie. Le géant de la technologie et plusieurs autres dans l’industrie dépendent d’applications qui permettent aux utilisateurs de saisir manuellement leurs niveaux de glucose. Dexcom et d’autres sociétés similaires ont des moniteurs de glycémie qui partagent des données avec Apple Watch. Les utilisateurs se piquent généralement les doigts pour prélever du sang pour un test de glycémie précis. Cependant, Apple vise désormais à fournir une solution non invasive pour vérifier la glycémie sans piquer la peau.

La série de montres 7 sera mise à niveau par rapport à la série de modèles 6 actuelle. Elle est censée avoir des cadres d’affichage plus minces avec une stratification d’écran améliorée, réduisant l’espace d’air entre le verre et l’écran tactile et une connectivité ultra-large bande (UWB) améliorée.

Apple prévoit également de mettre à jour l’Apple Watch principale, un successeur de l’Apple Watch SE, et une nouvelle version pour le modèle de sports extrêmes qui est décrit comme une édition « explorateur » ou « aventure ». Il était en cours de développement pour une sortie initiale cette année et devrait être lancé en 2022.

La variante comprendra une fonctionnalité ultra-large bande mise à jour, la même technologie de base que celle utilisée dans l’outil de recherche d’articles Apple AirTag. Apple a présenté en avant-première la prochaine mise à jour du logiciel watchOS 8 avec une fonction de déverrouillage de la porte et des chambres d’hôtel lors de sa conférence des développeurs début juin de cette année.

