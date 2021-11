Dave Chappelle est nominé pour un Grammy Award du meilleur album parlé

Urban Outfitters Justin Bieber Justice 2 LP- taille: ALL

Justin Bieber's highly anticipated sixth studio album, following the multi-Grammy award nominated 2020 album, Changes. 2021. Virgin EMI RecordsTracklisting 1. 2 Much 2. Deserve You 3. As I Am (Feat. Khalid) 4. Off My Face 5. Holy (Feat. Chance the Rapper) 6. Unstable (Feat. The Kid Laroi) 7. MLK Interlude 8. Die for You (Feat. Dominic Fike) 9. Hold On 10. Somebody 11. Ghost 12. Peaches (Feat. Daniel Caesar and Giveon) 13. Love You Different (Feat. Beam) 14. Loved By You (Feat. Burna Boy) 15. Any