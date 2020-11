L’ancienne stagiaire coréenne-suédoise de YG Entertainment, Han Byul, révèle pourquoi elle a quitté l’entreprise

Lors d’un récent épisode de Mnet émission de survie CASQUETTE-ADO, concurrent Han Byul—Un adolescent mi-coréen, mi-suédois qui s’est déjà entraîné sous Divertissement YG– a révélé la triste raison pour laquelle elle a quitté l’entreprise.

Han Byul n’a actuellement que 16 ans (âge coréen), mais elle travaille déjà sur ses rêves de K-Pop depuis plusieurs années. Il y a quatre ans, elle a concouru sur SBSde K-Pop Star saison six, se produisant devant le fondateur de YG Entertainment Yang Hyun Suk lui-même.

Bien que Han Byul n’ait pas remporté la série, les performances étaient si impressionnantes pour son âge que YG Entertainment ne pouvait pas la laisser partir. Peu de temps après son passage dans l’émission, la 6e niveleuse a rejoint l’entreprise en tant que stagiaire à part entière.

En 2017, alors qu’il s’entraînait sous YG Entertainment, Han Byul (dont le nom suédois est Katties) est apparu sur le JTBC drame École de hip-hop, où elle a joué un joueur de 12 ans aux multiples talents, tout comme elle.

Entre son apparition sur K-Pop Star et son jeu, les fans de YG Entertainment ont été instantanément attirés par l’interpolation coréen-suédoise. Beaucoup espéraient même qu’elle ferait ses débuts dans le prochain groupe de filles de l’entreprise en tant que hoobae à BLACKPINK.

Cependant, il semble maintenant que Han Byul a quitté YG Entertainment pour de bon. Elle a révélé la raison pour laquelle dans un nouvel épisode de l’émission de survie Mnet CASQUETTE-ADO, qui voit des stars en herbe âgées de 11 à 19 ans se battre pour avoir la chance de sortir une première chanson. Depuis qu’il a rejoint la série, Han Byul a montré des compétences vraiment impressionnantes en chant et en rap.

En voyant son talent, de nombreux téléspectateurs internationaux ont noté qu’il était difficile de croire qu’elle n’avait pas encore fait ses débuts. Cependant, selon la déclaration de Han Byul, il semble que ses débuts sous YG Entertainment auraient encore été loin.

Dans l’émission, Han Byul a expliqué qu’elle était entrée à YG Entertainment alors qu’elle était en 6e année, où elle s’était entraînée pendant 3 ans. Mais, il y a quelques mois, elle a décidé de mettre fin à son contrat et de quitter l’entreprise.

Han Byul a poursuivi en disant que malgré une formation si longue, elle « ne pouvait pas faire ses débuts tout de suite«. Après un certain temps, elle se sentit abattue et sans but pendant qu’elle pratiquait.

Quand je pratiquais, je me demandais tout à coup: «Qu’est-ce que je fais ici?». C’est alors que j’ai pensé: «Je suppose que je ne veux rien dire ici». – Han Byul

À en juger par les paroles de Han Byul, il semble que l’entreprise n’apprécie pas vraiment ses compétences. Le groupe féminin de YG Entertainment devrait faire ses débuts au cours de l’année prochaine, il est donc probable que la première programmation ait déjà été définie et que Han Byul n’en faisait pas partie.

Néanmoins, compte tenu de ses immenses compétences sur scène, les fans ne doutent pas qu’elle fera ses débuts d’une manière ou d’une autre, que ce soit en tant que soliste ou en tant que membre d’un groupe.