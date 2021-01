Cet écran incurvé gigantesque parvient à créer d’incroyables effets 3D ultra-réalistes

À Chengdu (Chine), ils ont déjà une nouvelle attraction touristique. C’est un écran incurvé spectaculaire situé dans un centre commercial et occupant une immense surface, mais ce qui est vraiment surprenant, ce n’est pas cela.

Ce qui laisse tout le monde qui la voit excité, c’est la capacité qu’elle doit offrent des effets 3D ultra-réalistes et fais-le aussi à l’œil nu, pas besoin de lunettes 3D. Les vidéos qui accompagnent cet article le prouvent.

Méfiez-vous du lion

L’écran, fabriqué par Liantronics, est similaire à celui que Samsung a réussi à construire avec une combinaison de panneaux de signalisation Samsung LED Smart Signage. Nous l’avons vu en action dans le passé dans une installation similaire en Corée du Sud en 2018:

L’écran installé à Chengdu utilise des panneaux LED fixes d’extérieur LianTronic FS8, et Il a une longueur totale de 63,68 mètres et 14,336 m de haut. Ce fabricant, spécialisé dans les installations d’écran géant et de murs vidéo, a obtenu des résultats spectaculaires, mais le meilleur moyen de le vérifier est de voir ces résultats en vidéo. Voici quelques exemples:

Les vidéos présentées sur cet écran montrent effets 3D spectaculaires visibles à l’œil nu bien que oui, pour bien les capturer, vous devez vous tenir à un angle spécifique.

Affichage 3D ultra-réaliste à Chengdu, Chine à partir de r / nextfuckinglevel