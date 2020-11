L’ex Jo Rivera de Kailyn Lowry dit qu’il «  ne s’est pas battu assez fort  » pour la garde d’Isaac

Adolescent maman 2 La star Kailyn Lowry et son ex Jo Rivera ont eu leur fils Isaac en 2010 lorsque Lowry avait 17 ans et Rivera 18 ans. Dans un épisode récent du podcast de la star de télé-réalité, Baby Mamas No Drama, Rivera a parlé de ce qu’il aurait fait différemment en ce qui concerne la garde d’Isaac s’il avait pu rentrer.

Jo Rivera et Kailyn Lowry aux MTV Movie Awards 2016 | Frazer Harrison / Getty Images

Jo Rivera réfléchit à sa bataille pour la garde avec Kailyn Lowry au sujet de leur fils, Isaac

«Je ne me suis pas battu assez fort», a déclaré Rivera dans l’épisode du 24 novembre de Baby Mamas No Drama. «Par exemple, je me suis installé plusieurs fois en dehors du tribunal. … Je n’ai jamais laissé un juge ou quiconque entendre ce que j’avais à dire.

Avec le recul, Rivera dit qu’il n’y avait «aucune raison» que lui et Lowry n’auraient pas dû avoir une garde à 50/50.

«Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu de raison pour qu’il ne soit pas avec moi», dit-il. «J’étais jeune, j’étais naïf, je ne connaissais pas mes droits, ce que je méritais d’avoir, ce que mon fils mérite[d] avoir. J’essayais juste d’obtenir ce que je pouvais.

Rivera dit qu’il a eu la chance de disposer des ressources dont il disposait à l’époque. S’il ne l’a pas fait, il dit que Lowry «m’aurait simplement dépensé plus. Je veux dire, c’est une chose. Les gens doivent comprendre cela.

«C’était difficile pour moi, un jeune enfant avec un enfant essayant d’avoir ce que je pensais être un droit naturel qui est d’être avec mon fils», a déclaré Rivera à Lowry mardi. «Quelque chose de si simple que vous penseriez être si simple, mais je ne l’ai pas fait, il n’y avait pas d’autre recours que d’embaucher un avocat et de me battre aussi fort que possible. Et je ne pouvais pas imaginer quelqu’un qui n’avait pas les ressources que j’avais parce que j’avais la chance d’être financièrement stable à ce moment-là où je devais vraiment commencer à me lancer dans ces combats.

Il a poursuivi: «Si vous n’avez pas la représentation ou les connaissances, quelqu’un peut vraiment se battre plus fort que vous parce qu’il a plus d’argent et c’est vrai.»

Aujourd’hui, Kailyn Lowry et Jo Rivera sont en bons termes

Bien que les choses aient pu être compliquées entre les ex pendant un certain temps, aujourd’hui, Lowry, Rivera et sa femme Vee sont tous en excellents termes. Vee est même le co-hôte de Lowry sur Baby Mamas No Drama. Et ce n’est pas la première fois que Jo apparaît sur le podcast.

Dans un épisode de septembre de Adolescent maman 2, Lowry a parlé de la coparentalité avec Rivera, affirmant qu’ils «ont tous deux le même objectif pour Isaac».

«Nous voulons tous les deux qu’il soit un adulte heureux, prospère et stable», a-t-elle déclaré.