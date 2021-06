Shingeki no Kyojin : Hajime Isayama a dit quel serait le manga préféré de Levi

Shingeki no Kyojin Il a pris fin définitivement cette semaine avec la publication du tome 34, où nous confirmons qu’il existe un univers alternatif. Cependant, son créateur, Hajime isayama, n’hésite pas à s’immerger dans les histoires de chacun de ses personnages, et c’est pourquoi il s’est consacré à parler de Levi Ackerman, le favori des fans. Quel serait votre manga préféré ?

Après la sortie du chapitre 139, les fans étaient mécontents de la fermeture écrite par l’auteur. C’est pourquoi il a été annoncé qu’il y aurait des pages supplémentaires dans le volume final 34 qui est maintenant en vente : « Il y a des ajouts dans le volume 34, des révisions et plus encore. Isayama pourrait ajouter quelque chose qu’il n’a pas pu dessiner. », avait alors annoncé l’éditeur Shintaro Kawakubo.

Alors que sa version papier a déjà atteint son apogée, son anime attend la deuxième partie de sa dernière saison. On y observe que le Capitaine Lévi il a eu une situation difficile lorsqu’il a échoué avec son piège contre la bête Titan et son état actuel est un mystère. Les fans, qui n’ont pas lu le manga, se demandent ce qui va lui arriver et s’il reviendra pour faire partie des forces de Paradis dans la confrontation avec la nation de Marley et la résistance d’Eren.







Pour connaître cette partie de l’histoire il faut attendre l’hiver japonais, qui s’étend de décembre 2021 à mars 2022. En attendant, Isayama il ne peut se détacher de son chef-d’œuvre et il continue de se référer à sa grande figure. Dans une récente interview, on lui a posé une question inhabituelle : Quel serait le manga préféré de Levi Ackerman ? La réponse: Vanités sans carte.

De quoi parle Vanitas no Carte ?: « Vanitas no Carte suit Noah, un jeune homme qui voyage à bord d’un dirigeable dans le Paris du XIXe siècle avec un seul objectif en tête : trouver le Livre de la Vanité. Une attaque soudaine de vampires l’amène à rencontrer l’énigmatique Vanitas, un médecin spécialisé dans vampires et, à la surprise de Noah, un humain tout à fait ordinaire. Le mystérieux docteur a hérité à la fois du nom et du texte infâme de la Vanitas de la légende, utilisant le grimoire pour soigner ses patients. Mais derrière son comportement bienveillant se cache quelque chose d’un peu plus sinistre « .