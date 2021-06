Pourquoi Danyal Hussein a-t-il tué deux sœurs à Wembley Park ?

Un étrange motif de meurtre perturbe les gens à travers le monde, alors qu’un jeune homme est jugé au Royaume-Uni pour le meurtre de deux femmes, prétendument dans le cadre d’un pacte avec un démon.

Selon un témoignage au tribunal, Danyal Hussein a passé un contrat avec un démon acceptant de sacrifier au moins six femmes tous les six mois tant qu’il en est physiquement capable.

En retour, il obtiendrait un gain de loterie, de la richesse, du pouvoir et échapperait aux soupçons de tout crime, y compris les meurtres. Il a signé son nom « Danyal » avec du sang.

Pourquoi Danyal Hussein a-t-il assassiné deux sœurs à Wembley Park ?

Le 7 juin 2020, Danyal Hussein aurait brutalement assassiné Bibaa Henry et Nicole Smallman, à la suite d’une célébration d’anniversaire pour Bibaa à Wembley Park, puis aurait caché leurs corps dans les buissons voisins. À l’époque, Hussein avait 18 ans et aspirait à vivre une vie riche, croyant que son offrande sacrificielle lui permettrait de gagner à la loterie.

Bibaa Henry et Nicole Smallman doivent rester dans les mémoires comme plus que de simples victimes.

Bibaa Henry avait 47 ans et vivait à Brent, au nord-ouest de Londres, où elle travaillait comme assistante sociale pour le Buckinghamshire Council.

photo d’un document de famille

La famille de Bibaa l’a décrite comme une « travailleuse sociale principale exceptionnelle et une défenseure passionnée de la protection des enfants et des familles vulnérables. Bibaa mesurait à peine un mètre cinquante, mais elle avait le cœur d’un lion et un sourire qui ferait honte aux illuminations de Blackpool », ont-ils déclaré.

Nicole Smallman avait 27 ans et était la plus jeune de trois sœurs. Elle vivait à Harrow, au nord-ouest de Londres, et travaillait comme photographe indépendante.

photo d’un document de famille

Ses amis et sa famille se souviennent d’elle comme « une ardente défenseure des causes humanitaires et de la sauvegarde de notre planète ». Ils disent qu’elle était aussi une « photographe, actrice et chanteuse extraordinaire. Les amis et la famille sont tous d’accord pour dire qu’elle était belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Nicole était incroyablement décontractée et très accessible.

Qui est Danyal Hussein ?

Danyal Hussein, à l’époque, avait 18 ans et vivait à Garnett Grove, Blackheath. En juin 2020, le jackpot britannique valait 3,8 millions de livres sterling, soit 5,37 millions de dollars américains. Hussein croyait que s’il concluait un marché avec un démon, il pourrait gagner à la loterie et aux loteries ultérieures à l’avenir.

Quelques jours avant le meurtre, Hussein a quitté son domicile et s’est rendu dans un supermarché pour acheter un ensemble de couteaux. Il croyait que le démon réussirait leur affaire et a créé un compte de loterie en ligne.

La nuit du meurtre, des images de la caméra de vidéosurveillance montrent Hussein entrant dans le parc avec son sac à dos rempli d’un couteau, de gants en latex et de deux mini-pelles. Hussein peut être vu assis à moins de 5 minutes à pied de la célébration. Cependant, les allées et venues de Hussein et ses actions sont introuvables au cours des quatre prochaines heures. La fête a duré toute la soirée.

Une fois la fête et les festivités terminées, les amis ont quitté Bibaa et Nicole vers 23 heures. Pour le reste de la nuit, Bibaa et Nicole ont dansé dans le parc avec des guirlandes lumineuses tout en écoutant de la musique et en prenant des photos. La dernière photo prise par Bibaa et Nicole a été prise peu après 13 heures.

On pense que pendant ce temps, Hussein les a attaqués et assassinés tous les deux. Bibaa a été poignardée huit fois tandis que sa sœur a été poignardée 28 fois.

Après avoir prétendument traîné et caché leurs corps dans des buissons à proximité, Hussein est vu quitter le parc à 4 heures du matin. Après les meurtres, Hussein a acheté trois billets de loterie supplémentaires dans l’espoir que son sacrifice fonctionnerait.

Le lendemain, l’amie de Bibaa, Nina, lui a envoyé des photos de la fête par SMS. Quand Bibaa n’a pas répondu, Nina a commencé à s’inquiéter.

Nina et Adam, un autre ami commun, sont retournés au parc et ont trouvé les lunettes des sœurs. Un couteau a été retrouvé dans l’herbe à proximité. Après avoir parlé à la police, Nina est partie remettre les lunettes au commissariat.

Peu de temps après le départ de Nina, Adam a découvert les corps sans vie des deux femmes. Malgré la multitude de preuves, Hussein nie toute implication dans la mort de Bibaa Henry et Nicole Smallman et a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

La’Shawnte Burgess est un écrivain indépendant qui écrit divers articles sur le divertissement, l’actualité et les questions de justice sociale.