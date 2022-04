Elden Ring : Améliorer les armes avec des pierres forgées : emplacements agricoles, fonctionnalité de mise à niveau expliquée

les armes sont dedans Anneau Elden votre assurance-vie la plus importante : par conséquent, l’épée, le poignard, la lance et autres doivent être améliorés autant que possible. Parce que seules les armes de haut niveau vous donnent l’avantage décisif dans les combats difficiles. Sans les améliorations apportées par pierres travaillées vous compliquez inutilement le titre de développeur From Software.

Afin d’éviter toute frustration, nous vous expliquerons ci-dessous comment les armes peuvent être améliorées à l’aide de pierres de forge, probablement les objets les plus importants du jeu, ce que vous devez considérer et où dans le monde du jeu vous pouvez cultiver les pierres de forge.

Où mettre à niveau les armes dans Elden Ring?

Au début d’Elden Ring, vous serez sur la place de la grâce Église d’Elleh dans Limgrave reposez-vous et à côté du croupier, vous trouverez également une enclume pour les améliorations d’armes. Ici, vous pouvez améliorer vos armes au niveau +3. C’est bien pour commencer, mais si vous en voulez plus, vous devrez confier votre acier froid à un expert.

Donjon de la table ronde : Améliorez les armes au-dessus de +3

Dans le fêtes des tables rondesqui agit comme une sorte de plaque tournante dans « Elden Ring », vous rencontrerez le Forgeron Hewg, qui est votre meilleur ami à partir de maintenant, car il peut améliorer n’importe quelle arme pour vous – pour un certain nombre de runes, bien sûr. Vous avez également besoin de forger des pierres pour chaque mise à niveau individuelle, sans laquelle le maître ne frappe pas une seule fois son enclume.

Comment mettre à niveau les armes dans Elden Ring?

Il existe deux types différents de pierres forgées dans Elden Ring.

pierres travaillées: Les pierres forgées de base peuvent être utilisées pour améliorer les armes « normales » dans « Elden Ring » afin d’augmenter les dégâts qu’elles infligent. Ici, le niveau de mise à niveau maximum est de +25.

Pierres de Sombreforge: Si vous utilisez des armes plus spéciales comme une épée légendaire, vous pouvez l’améliorer avec des pierres de Darkforge jusqu’à l’étude d’amélioration maximale de +10.

pierres travaillées

Les gradations des pierres travaillées sont les suivantes :

pierre forgée 1: Améliorer l’arme jusqu’à +3 pierre forgée 2 Améliorer l’arme jusqu’à +6 pierre forgée 3 Améliorer l’arme jusqu’à +9 pierre forgée 4 Améliorer l’arme jusqu’à +12 pierre forgée 5 Améliorer l’arme jusqu’à +15 Pierre de forge 6 Améliorer l’arme jusqu’à +18 Forger la pierre 7 Améliorer l’arme jusqu’à +21 pierre forgée 8 Améliorer l’arme jusqu’à +24 Ancienne pierre de forgedragon Améliorer l’arme jusqu’à +25

Ainsi jusqu’à +3 vous pouvez utiliser des pierres de forgeage du premier niveau. Si vous souhaitez encore améliorer votre arme, vous devez investir une pierre de niveau supérieur.

Pierres de Sombreforge

Les niveaux de Darkforge Stone sont les suivants :

Pierre de Sombreforge 1 améliorer l’arme spéciale à +1 Pierre de Sombreforge 2 améliorer l’arme spéciale à +2 Pierre de Sombreforge 3 améliorer l’arme spéciale à +3 Pierre de Sombreforge 4 améliorer l’arme spéciale à +4 Pierre de Sombreforge 5 améliorer l’arme spéciale à +5 Pierre de Sombreforge 6 améliorer l’arme spéciale à +6 Pierre de Sombreforge 7 améliorer l’arme spéciale à +7 Pierre de Sombreforge 8 améliorer l’arme spéciale à +8 Pierre de Sombreforge 9 améliorer l’arme spéciale à +9 Dragon ancien Sombreforge améliorer l’arme spéciale à +10

Les pierres de Darkforge sont beaucoup plus rares à trouver, mais fonctionnent de la même manière. Pour chaque niveau supérieur de votre arme, vous devez utiliser une pierre du niveau supérieur.

Emplacements des pierres de forge dans Elden Ring

En général, les pierres de forge peuvent être trouvées à de nombreux endroits différents dans le monde du jeu « Elden Ring ». Cela inclut les adversaires tombés et surtout les donjons. Dans certains endroits, cependant, la forge des pierres peut être particulièrement bien cultivée.

Par exemple, dans la zone de départ de « Elden Ring », vous devez utiliser le Tunnels de Limgrave regarde plus attentivement. Vous pouvez trouver certaines des pierres travaillées à la fois dans les travaux et dans la mine elle-même. En général, ces mines sont toujours un bon endroit pour trouver des pierres forgées, même dans les zones ultérieures.

D’autres bons endroits incluent le Catacombes Stormfootla Académie de Raya Lucariala Ruines de Caelem ou les soldats du Capitale royale Leyndell.

pour Pierres de Sombreforge recommande les égouts sous la capitale, le Apprentissage carienle domaine Caria ou le Tunnels de cristal de Sellia à Caelid.

Acheter des pierres forgées dans la Forteresse de la Table Ronde pour des perles sonores

Mais divers marchands de PNJ vous vendront également les pierres précieuses pour une somme modique. Particulièrement remarquable est la PNJ coquille de jeune fille jumelle dans le fêtes des tables rondes. Donnez ces perles sonores pour accéder aux matériaux de mise à niveau. Cela dépend des perles sonores qui sont remises, quels articles sont nouvellement proposés par le détaillant.

pour Perles sonores du mineur Forgestone et des Prospecteur de pierre de Sombreforge vous recevrez les Forge Stones et Dark Forge Stones nécessaires (dans les différents niveaux) pour améliorer vos armes. Vous n’avez donc pas nécessairement à vous promener dans l’immense monde ouvert pour cultiver des pierres de forge. Tout ce que vous avez à faire est de partir à la recherche des perles, dont vous découvrirez certaines par hasard de toute façon, et d’avoir suffisamment de runes pour les acheter.

Emplacements : trouver des pierres de la forge sombre du dragon antique et des pierres de la forge du dragon antique

Environ armes normales au niveau max +25 et armes spéciales au niveau max +10 être en mesure de mettre à niveau l’exige Anciennes pierres de forge des dragons respectivement Pierres de Sombreforge du dragon ancien. Vous ne pouvez trouver ces pierres spéciales qu’à certains endroits du monde du jeu et vous ne pouvez pas les cultiver. Cela limite le nombre qui peut être trouvé par playthrough.

Vous pouvez trouver ces pierres forgées spéciales principalement dans les zones ultérieures. Cela n’a donc aucun sens si vous effleurez Limgrave ou Co. pendant des heures au début pour améliorer directement vos armes au maximum.

Dans les deux vidéos suivantes, vous pouvez trouver l’emplacement de certaines de ces pierres :

