Meilleures applications pour apprendre le calcul avec votre mobile gratuitement

Ce sont les applications parfaites pour apprendre le calcul pour tous les âges à partir de votre smartphone.

Le outils numériques sont toujours à l’ordre du jour, surtout pour résoudre des problèmes qui étaient auparavant impossibles. Ces plateformes ont été développées afin d’offrir un confort d’utilisation, meilleures expériences et dans le meilleur des cas, vous instruire et éduquer.

Et c’est ça à ce jour, qui n’a pas eu besoin d’un peu d’aide pour faire un calcul? Maintenant avec le Technologies avancées Nous pouvons trouver des applications pour apprendre, pratiquer et résoudre les mathématiques facilement à partir d’Android et même d’excellentes plates-formes pour que les enfants apprennent à additionner et à soustraire et même pour les adolescents et les adultes dans leur processus d’apprentissage.

Aujourd’hui, nous allons faire une compilation de meilleures applications pour apprendre le calcul en général ou opérations mathématiques nécessaires jusqu’à atteindre le résultat avec le mobile totalement gratuit.

Applications pour apprendre le calcul: 7 meilleures applications que vous pouvez utiliser avec votre mobile

King of Mathematics Jr gratuit

Smartick – Mathématiques

Photomath

Solveur mathématique Microsoft

Professeur de mathématiques

Équilibres

Exercices mathématiques

Nous savons à quel point il peut être difficile de rater le résultat correct après avoir effectué diverses procédures mathématiques. Alors tu peux voir 7 applications éducatives puissantes pour apprendre le calcul avec votre mobile cela peut être très utile pour les enfants et les adultes.

King of Mathematics Jr gratuit

King of Mathematics Jr gratuit c’est un jeu très amusant qui peut t’aider pratiquer et résoudre des problèmes de mathématiques, spécialement calcul en général. Son interface et ses personnages sont situé à l’époque médiévale et ton objectif est d’aller niveler comme vous répondez correctement.

Mieux encore, cela fonctionne sous une limite de temps, ce qui rend l’expérience plus amusante et excitante. Cela obligera logiquement l’utilisateur à effectuer rapidement des calculs opérationnels pour trouver la bonne réponse.

Smartick – Mathématiques

Smartick c’est une Application Android qui est chargé d’aider les enfants de tous âges dans leur processus d’apprentissage en mathématiques. C’est une outil d’étude cela fonctionne selon le niveau d’éducation de l’étudiant.

Contient exercices et jeux adaptés aux capacités de l’utilisateur et les sessions durent environ 15 minutes. Donc, si vous cherchez une application pour que les plus petits apprennent le calcul, Smartick – Mathématiques peut être le professeur parfait.

Photomath

Photomath C’est toute une boîte de surprises et c’est totalement gratuit. C’est un système qui vous aide à résoudre des exercices à tous les niveaux d’enseignement (primaire, secondaire et universitaire). Sa popularité a été telle qu’à l’heure actuelle, des centaines d’étudiants et de professeurs l’utilisent.

Il pourra scannez tout problème mathématiqueSoit directement à partir d’un livre, d’un guide ou manuscrite. Alors vous affichera la procédure complète jusqu’à ce que vous atteigniez la solution de l’exercice. Mieux encore, il montre chacun étape détaillée et facile à comprendre.

Solveur mathématique Microsoft

Solveur mathématique Microsoft est l’un des les applications les meilleures et les plus complètes pour apprendre le calcul avec votre mobile. Avec elle, il est possible d’apprendre l’arithmétique, l’algèbre, la trigonométrie, les statistiques et le calcul en général. Son fonctionnement est très similaire à Photomath, car il fonctionne avec Intelligence artificielle capable de reconnaître des centaines de Problèmes mathématiques.

Est gratuitIl ne contient pas de publicités et vous pouvez l’obtenir gratuitement sur Google Play. Quand on parle de Microsoft Math nous voulons dire un outil d’étude qui peut vous aider même avec le terrible limites, dérivées et intégrales et à part, il comprend un calculatrice graphique.

Professeur de mathématiques

Professeur de mathématiques est une bonne alternative quand apprendre les calculs mathématiques il s’agit. Nous parlons d’un outil qui à travers Jeux, des trucs, calculs, des activités et des compétitions motivent l’étudiant à explorer ce monde et, bien sûr, contribue au développement de la logique.

Ses l’interface est visuellement attrayante et est distribué dans 97 sujets, y compris: addition, soustraction, multiplication, division, arithmétique, fractions, racines, opérations, calculs logarithmiques et bien plus encore. Grâce à Professeur de mathématiques les plaintes typiques des collèges prendront fin pour toujours.

Équilibres

Il s’agit d’un jeu assez interactif et amusant de créatures pittoresques appelées Équilibres qui vous aidera dans la processus d’apprentissage des mathématiques et calculs des opérations.

Chaque élève a pour mission d’éviter à tout prix que le personnage principal tombe et comment le fait-il? Répondre correctement à chacune des questions.

Il possède lui-même 5 catégories de 50 niveaux et son système est capable de vous former sur des sujets tels que: somme, soustraction, multiplication, division, fractions, pouvoirs, racines beaucoup plus. C’est gratuit et n’inclut pas annonces ou liens externes qui peuvent affecter votre expérience au sein de la plateforme.

Exercices mathématiques

Si vous recherchez une application pour apprendre le calcul avec votre mobile et améliorez vos compétences en mathématiques, cette application est idéale pour vous. Il est adapté à tous les niveaux du primaire et comprend des exercices allant de 1er au 8ème niveau.

Votre stratégie est basée sur expliquer les exercices étape par étape et après appliquer des tests pour mesurer vos progrès, comme cela fonctionne dans les écoles. C’est gratuit et ça marche Pas de connexion Internet.

Nous espérons que cette compilation de meilleures applications pour apprendre le calcul avec votre mobile peut vous aider dans vos activités scolaires maintenant résoudre des opérations mathématiques niveau de base et avancé. Si cet article vous a plu, n’oubliez pas de jeter un œil à la nouvelle calculatrice, un jeu de maths qui vous plaira, même si vous n’aimez pas le calcul.

