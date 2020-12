Lamborghini SC20. Squadra Corse crée une «barchetta» radicale qui peut circuler sur la voie publique

Deux ans après avoir révélé la SC18, Squadra Corse, le département compétition de Lamborghini, s’est remis au travail pour créer un modèle unique et le résultat a été Lamborghini SC20.

Dérivée de l’Aventador SVJ et conçue par le Lamborghini Centro Stile, selon le cahier des charges d’un client désireux de rester anonyme, la SC20, une «barchetta» radicale sans pare-brise ni toit, cherchera l’inspiration visuelle pour plusieurs modèles de l’histoire de la marque Sant’Agata Bolognese.

Parmi les modèles qui ont inspiré cette Lamborghini SC20, on trouve le Diablo VT Roadster, l’Aventador J, le Veneno Roadster et le Concept S (basé sur le Gallardo).

En plus de ceux-ci, il est possible de retrouver quelques éléments « hérités » de la Huracán GT3 Evo pour la compétition (les prises d’air dans le capot avant) tandis que les flancs « sculptés » ont été influencés par ceux de l’Essenza SCV12.

Beaucoup d’octane, zéro électrons

Avec une carrosserie en fibre de carbone polie, lissée à la main par les ingénieurs aérodynamiques de Lamborghini pour obtenir un flux d’air optimisé, la SC20 dispose également d’un travail de peinture personnalisé et d’un énorme aile arrière à trois positions: Low Medium et High Load.

Quant à l’intérieur, le principal point fort est l’utilisation de la fibre de carbone dans des domaines tels que le tableau de bord, la console centrale, le volant ou dans les panneaux de porte. Les sièges, dont le dossier a également une structure en fibre de carbone, sont doublés d’Alcantara.

Enfin, dans le chapitre mécanique, il reste fidèle à la tradition de la marque italienne, utilisant un V12 atmosphérique, de 6,5 litres, délivrant 770 ch à 8500 tr / min et 720 Nm à 6750 tr / min.

Ces valeurs sont transmises aux quatre roues via la célèbre boîte de vitesses semi-automatique à sept rapports ISR (Independent Shifting Rod). En ce qui concerne les pneus, le SC20 «porte» des Pirelli P Zero Corsa sur des jantes en aluminium avec 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière.

Puisqu’il s’agit d’un spécimen unique, le prix de la Lamborghini SC20 est inconnu. Fait intéressant, cette exclusivité ne vous empêche pas de voyager sur la voie publique, et vous pouvez le faire légalement.