Cyberpunk 2077: déguster une pizza à l’ananas devient un crime

Dans le nouveau jeu à succès Cyberpunk 2077 du Sorceleur-Developers CD Projekt RED il y a certaines choses dans Night City qui sont interdites pour le joueur en tant que mercenaire sans loi à la recherche de l’immortalité. Mais le fait que le choix de la garniture de pizza ait de graves conséquences devrait être nouveau.

Ananas sur la pizza Dans tous les cas, c’est l’une des choses que vous ne devriez certainement pas essayer en tant que joueur dans la mégalopole. Parce que si vous commandez une telle pizza, vous risquez d’être persécuté par les forces de l’ordre pour « utilisation illégale d’ananas sur la pizza« . Oui, vous avez bien entendu! La preuve est fournie par un panneau d’affichage sur un personnage (via reddit) qui ressemble à ceci:

Cyberpunk 2077 pour PS5 et Xbox Series X

L’aventure d’action en monde ouvert Cyberpunk 2077 CD Projekt RED est désormais officiellement disponible pour PS4, Xbox One et PC. Il existe également une mise à niveau gratuite vers PS5 et Xbox Series X.

Cependant, l’expérience de jeu gâche quelques complications. Par exemple, de nombreux utilisateurs signalent Problèmes avec le téléchargement Jusqu’à version console mal optimisée pour les versions PS4 et Xbox One. En attendant, le Le développeur a signalé et s’est excusé publiquement pour les nombreux problèmes.

