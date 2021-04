Luis Miguel: ils prétendent que la série nous trompe sur le cas de sa mère

La série de Luis Miguel a été l’une des choses dont on parle le plus lors de son arrivée sur le service de streaming Netflix en 2018, depuis le chanteur nous a permis d’entrer dans l’intimité de sa vie, montrant un côté peu connu du grand public. Là, il nous a raconté l’histoire de sa vie, de son enfance, jusqu’à ce qu’il ait atteint la disparition de sa mère. De nombreuses théories ont été pensées et il y a eu des déclarations de toutes sortes sur ce qui a été vu, mais un journaliste mexicain affirme qu’ils nous cachent tout.

Marcela basteri a été vue pour la dernière fois il y a 35 ans, dans un aéroport pour prendre un avion à destination de Madrid, en Espagne. Depuis, personne d’autre n’a entendu parler d’elle, mais des voix comme Pati Chapoy Oui Andres Garcia ils assurent que est mort et est quelque chose que le soleil du Mexique connaît très bien. C’est pour ça que Ernesto Buitrón, du programme Aujourd’hui, je parle avec Luis Ventura, qui assure également qu’il y a quelque chose d’étrange derrière.

«Il y a plus de questions à poser. Il n’y a pas de réponses claires sur ce qui est arrivé à Marcela Basteri. La série soulève une chose, mais dans la vraie vie, nous avons d’autres éléments qui nous font comprendre ce qui se passe avec elle. Pourquoi ne pas le dire tel quel? ‘Elle est morte, elle est enterrée de ce côté-là’ « dit le journaliste. Il a également ajouté: « Si Mme Marcela est morte, pourquoi ne dit-on pas comment? Pourquoi ne dit-on pas qui? On le relève à mi-chemin. Il me semble que c’est Luis Miguel qui a inspecté chacun des chapitres ».

Butron poursuit: «Luis Miguel essaie de nous vendre une histoire dans laquelle, lors de la première saison, il nous a dit que son père était un méchant, quelqu’un d’antagoniste. Et dans le second, il n’y a pas de coïncidences. Pour qu’il vienne embrasser les cendres de son père, quand il sait qu’il a tué sa mère, cela par bon sens ne se produirait nulle part dans le monde « . Puis il a noté: « Luis Miguel nous trompe ».

Ernesto a déclaré que sa fille, Michelle Salas, était menacée de ne pas en parler publiquement et a assuré que le chanteur contrôle le flux d’informations concernant sa mère. Enfin, il a frappé une fois de plus Luismi: « La série ne laisse aucune réponse et le seul qui gagne est Luis Miguel pour une partie millionnaire de la série, pour le producteur Gato Grande, et ils créent une histoire de maquillage ».