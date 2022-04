La fois où Leonardo DiCaprio a failli jouer dans le film Abracadabra

Pour ceux qui ne sont pas si fans de scènes sanglantes et de frayeurs dans les films d’horreur, le classique de Disney »Abra Cadabra » est sans aucun doute l’un des meilleurs films pour voir une histoire terrifiante, mais en même temps avoir un bon rire. Bien que lors de sa première en 1993, il ait été un échec total des ventes, « Abracadabra » était de plus en plus considéré comme un film classique du répertoire de Disney, faisant partie du répertoire des bandes diffusées pendant Halloween.

Le film est même devenu l’un des favoris des fans, à tel point qu’il aura une suite pour Disney+, qui si tout se passe bien, arrivera à Halloween 2022. Les trois sœurs Sanderson ont sans doute volé la vedette au film, mais c’est difficile d’oublier le personnage Omri Katzqui incarnait Max Dennison le jeune homme qui doit affronter les 3 sorcières.

Cependant, aussi emblématique que soit sa participation, il fut un temps où Disney avait envisagé Leonardo DiCaprio pour jouer dans » Abracadabra ». Alors que l’acteur a lancé sa carrière après avoir incarné Jack Dawson dans le film »Titanic » de James Cameronil avait commencé à jouer depuis la fin des années 1980, apparaissant dans diverses émissions de télévision.

Bien que nominé pour « Titanic », DiCaprio a remporté sa première nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle dans le film de 1993 « What’s Eating Gilbert Grape? » Mais avant ses débuts à l’académie, DiCaprio était sur le point d’entrer dans le casting de « Abracadabra », cependant, même s’il avait son audition, DiCaprio n’avait pas de place disponible dans son emploi du temps.

Le problème de Leonardo DiCaprio auditionnant également pour un rôle qu’il ne pouvait pas se permettre était parce que Disney a utilisé sa performance pour trouver l’acteur idéal pour jouer Max dans « Abacadabra ». Même en 2014, DiCaprio a déclaré que pendant cette période, on lui offrait « plus d’argent que je ne pourrais jamais l’imaginer » pour jouer dans le film et qu’il ne sait pas où il « a eu le courage » de refuser l’offre.

Comme DiCaprio a refusé, le rôle a été confié à Omri Katz. Mais alors que Katz a fait un travail formidable en décrivant Max, les fans du film ne peuvent s’empêcher d’imaginer à quoi aurait ressemblé le film si DiCaprio avait accepté le rôle.

Maintenant, nous devrons attendre Halloween cette année pour voir ce que Disney a prévu pour la suite de « Abracadabra ».