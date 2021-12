Un acteur de Gran Torino pense que le film de Clint Eastwood ne pourrait pas être tourné aujourd’hui

Buronomic Tik&Tak

Buronomic Tik&Tak Buronomic Tik&Tak : Ajoutez une touche de design à vos locaux Onedirect, expert européen en solutions de communication pour le travail hybride, le télétravail et le Smart Meeting, ne se contente plus d’équiper vos entreprises avec du matériel audiovisuel ultra-performant, et se tourne aujourd’hui vers la mise en place de locaux professionnels complets grâce à une toute nouvelle gamme de produits, inédite chez Onedirect : le mobilier. Ce nouvel univers, recensant tous les éléments nécessaires à la mise en place d’espaces professionnels (tables, chaises, tabourets…), est issu de la gamme Buronomic, fabricant français spécialisé dans la conception de mobilier de bureau et lourdement engagé pour la protection de l’environnement et pour le bien être professionnel.Le modèle Tik&Tak dont il est ici question est une chaise professionnelle confortable au look sobre, idéale pour aménager des espaces à la fois modernes et agréables. Son assise en polypropylène noir et ses pieds en tube d’acier noir lui confèrent un look épuré permettant d’ajouter aisément une touche de design à vos locaux professionnels. Robuste, cette chaise de réunion a été conçu avec des matériaux haut-de-gamme afin de garantir une utilisation quotidienne des plus agréables, tout en répondant aux exigences environnementales actuelles.Caractéristiques techniques :Chaise professionnelle sobre et pratiqueCréation de locaux épurés et modernesRevêtement de l’assise en polypropylène noir et des pieds en tube d’acier noirOptimisation de l’espace : possibilité d’empiler jusqu’à 4 chaisesConfort amélioré : rembourrage de l’assise en mousse de polyuréthane flexibleFabrication française : Conception et production en FranceEntreprise engagée : dispose des certificats NF – OEC ; ISO 9001 et du label PEFCDimensions de l’assise (L x P x H) : 48 x 48 x 48cmDimensions totale du tabouret (L x P x H) : 57 x 53 x 84cmGarantie constructeur étendue à 5 ans