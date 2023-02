Sony Xperia 1 V : le prochain flagship de Sony se filtre en images et dévoile une partie de ses fonctionnalités

in

La nouvelle génération de la famille Sony Xperia 1 sortira bientôt, et nous connaissons déjà les premiers détails.

Le design du nouveau Sony Xperia 1 V, en violet et avec quelques changements par rapport à son prédécesseur

La nouvelle génération de la famille sony xpéria 1 C’est juste au coin de la rue. La firme japonaise semble être en train de finaliser les détails de son nouveau smartphone phare, destiné à rivaliser dans le plus prime Du marché. Cette année, c’est au tour du modèle dit Sony Xpéria 1Vet grâce à une fuite, nous avons pu apprendre certains de ses détails les plus importants.

Cette fuite provient d’une des sources les plus fiables du secteur, il fuite connu sous le nom de « OnLeaks ». Il a été chargé de mettre en lumière photos de disposition de l’appareil sur la base des schémas officiels, en plus de révéler certains des nouvelles fonctionnalités qui comprendra

Caméra haute résolution, Snapdragon 8 Gen 2 et autres nouveautés

Grâce aux photographies partagées, on peut voir que, comme prévu, Le design du nouveau smartphone phare de Sony ne sera pas très différent au modèle actuel. L’entreprise parierait à nouveau sur un conception droiteavec des bords plats en aluminium et un panneau de verre arrière également dépourvu de courbes, avec le module de caméra disposé dans le coin supérieur gauche.

Ce module abriterait une nouveauté intéressante : la fuite suggère que Sony, enfin, passera en haute résolution et commencer à utiliser un Appareil photo principal de 48 mégapixelsqui remplacera le capteur de 12 mégapixels présent à la fois sur le précédent Xperia 1 IV et sur le Xperia 1 III que nous avons pu tester il y a quelques mois.

Accompagnant ce capteur, on trouverait d’autres deux caméras de 12 mégapixelsl’un associé à un objectif ultra grand angle, et un autre chargé de donner vie au téléobjectif. Les lentilles ne manquent pas, bien sûr. ZEISS-T.

D’autres caractéristiques confirmées grâce aux images sont les inclusion d’un port casque 3,5 mmécran plat de 6,5 pouces de diagonale, haut-parleurs stéréo avant, USB Type C, lecteur d’empreintes digitales latéral et bouton de capture pour l’appareil photo, situé sur l’un des côtés.

En dehors de tout ce qui précède, on s’attend à ce que le nouveau produit phare de Sony fasse ses débuts avec le Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieursoutenu par une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Sa présentation est prévue pour l’été prochain. Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur le Xperia 1 V.

