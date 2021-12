L’actrice Hawkeye loue les efforts de Marvel pour accroître l’inclusion

Dans le passé, Marvel Studios a été critiqué pour un manque d’efforts en matière de diversité, un domaine dans lequel la franchise a commencé à progresser lentement au cours des deux dernières années. Ceux-ci commenceraient à être présentés via « Avengers: Endgame », où le réalisateur Joe Russo a fait une apparition en tant qu’homme gay lors d’une séance de thérapie de groupe.

Récemment, la réalisatrice Chloe Zhao a présenté avec « Eternals » l’un des castings les plus variés qui ont été présentés au sein du MCU, non seulement en raison de la gamme raciale variée présentée par les membres de ce groupe d’êtres immortels, mais aussi en raison de l’inclusion de un personnage ouvertement gay et l’embauche d’une actrice sourde-muette, qui utilise la langue des signes dans le film.

Le troisième épisode de « Hawkeye », la nouvelle série Disney + mettant en vedette Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, a présenté les débuts d’Alaqua Cox dans le rôle d’Echo, qui a été confirmé pour avoir son propre spin-off dans un proche avenir. . D’origine amérindienne, Cox est née sourde, alors elle et son personnage communiquent en utilisant la langue des signes.

L’actrice a présenté dans une récente interview avec D23 Magazine (via The Direct) sa satisfaction des efforts déployés pour augmenter la diversité des personnages dans le MCU, ainsi que ses remerciements à Renner et Steinfeld pour leurs tentatives de communiquer avec elle en utilisant la langue des signes. .

« Cela signifie beaucoup pour moi parce que j’ai l’impression que les enfants avec toutes sortes de cultures et de capacités différentes méritent d’avoir des modèles de rôle appropriés qui leur ressemblent, qui inspirent et responsabilisent la prochaine génération. Je suis tellement reconnaissant d’avoir cette opportunité parce que je suis l’un des exemples », a déclaré Cox.

Étant donné que le personnage joué par Alaqua Cox a déjà été confirmé pour avoir sa propre série dérivée, nous verrons sûrement beaucoup plus dans le développement de ce personnage tout au long de « Hawkeye », qui présente un nouvel épisode tous les mercredis. Sa finale de saison est prévue pour le 22 décembre, juste à temps pour le début des festivités.