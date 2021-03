Pokémon Radiant Diamond & Shining Pearl – Art, caractéristiques, version: Toutes les informations sur les remakes!

Pokémon Diamant brillant et Perle brillante amene le 4e génération de Pokémon sur le Commutateur Nintendo retour. Voici tout ce que nous pouvons à ce sujet Remakes de Pokémon Diamant et Perle déjà savoir!

Toutes les informations sur Pokémon Shining Diamond et Pokémon Shining Pearl

Genre: RPG, aventure

RPG, aventure Système: Commutateur Nintendo

Commutateur Nintendo Développeur: ILCA

ILCA Libérer: Fin 2021

Mise en œuvre réaliste avec un nouveau style artistique

« Pokémon Diamant Radiant » et « Pokémon Perle lumineuse « forme remakes fidèles de Pokémon diamant et perle. Les éditions Nintendo DS sorties en 2007 brillent sur la Nintendo Switch en une brillance complètement nouvelle.

Tout a l’air si merveilleusement frais et nouveau … © The Pokémon Company

Les créateurs du studio de développement ILCA s’abstiennent de modifier fondamentalement la présentation des jeux. Au lieu de vraies aventures 3D comme dans Épée et bouclier Pokémon parcourons la région Sinnoh à nouveau dans le Vue à vol d’oiseau et découvrez un monde de jeu qui pixellisé de la même manière semble être comme l’original. Les villes et les itinéraires ont même mise en page, cependant, le style artistique est complètement nouveau. Les chiffres et les personnages sont en un Style d’art Chibi tenu.

… seuls les personnages semblent un peu étranges avec leur style chibi. © La société Pokémon

Vous voyagez dans la région de Sinnoh et devenez un champion

L’aventure se déroule dans la région Sinnoh au lieu de. La grande île abrite de nombreuses villes, routes, forêts et montagnes. Celui qui dépasse au milieu Montagne du cratère vers le haut, qui divise l’île en une moitié ouest et une moitié est.

Pendant le voyage, c’est votre travail de faire le huit arènes défi et leur médaille lutter pour arriver à la toute fin de la journée Top quatre et le titulaire Champ livrer. Au fait, vous devriez également faire le Pokédex remplir en attrapant toutes sortes de Pokémon.

Le gameplay classique des batailles Pokémon

« Pokémon Diamant brillant » et « Pokémon Perle brillante » jouez comme les éditions classiques de Pokémon. Dans les jeux de rôle, vous attrapez des Pokémon et construisez le vôtre avec eux équipe sur. Chaque monstre de poche a le sien Les types, le Forces et faiblesses pour avoir certains autres types. Vous devez suivre ce principe de ciseaux à papier-pierre avec le combat au tour par tour note pour obtenir un avantage. Votre Pokémon peut être amélioré en remportant des batailles, en développant et en apprenant de nouvelles attaques.

Tout dans les éditions tourne autour des batailles Pokémon. Voici à quoi ils ressemblent dans Radiant Diamond et Shining Pearl. © La société Pokémon

À cette fin, vous combattez une variété de Pokémon sauvages ainsi que des adversaires humains et leurs propres partenaires Pokémon.

Pokémon spécifique à l’édition: Comme d’habitude, il y aura probablement à nouveau des espèces de Pokémon qui n’apparaîtront à l’état sauvage que dans l’une des deux éditions. Plus d’informations suivront.

Les légendaires Pokémon Dialga et Palkia

Votre quête pour devenir le prochain champion est alimentée par la menace posée par Équipe galactique sortir, parfois interrompu. Le organisation jusqu’à rien de bon et les légendaires Pokémon Dialga et Palkia semblent être au centre de leurs machinations.

Dialga et Palkia, les deux Pokémon légendaires. © The Pokémon Company / Superposition d’image 45secondes.fr

Selon celle des deux éditions que vous choisissez, l’histoire se concentre soit sur le Pokémon légendaire Dialga (Diamant brillant) ou Palkia (Perle lumineuse).

Dialga

Taper: Dragon d’acier

Dragon d’acier Pokédex: «Il a le pouvoir de contrôler le temps. Dans les mythes de Sinnoh, il apparaît comme une divinité. «

Palkia

Taper: Dragon d’eau

Dragon d’eau Pokédex: «Il a le pouvoir de courber l’espace. Dans les mythes de Sinnoh, il apparaît comme une divinité. «

Le Pokémon de départ Chelast, Panflam et Plinfa

L’agonie du choix: vous ne pouvez choisir qu’un seul démarreur. © The Pokémon Company / Superposition d’images 45secondes.fr

Avant de vous lancer dans votre aventure en tant que futur entraîneur, vous avez d’abord le choix d’un Pokémon de départ decider. Ces démarreurs sont disponibles:

Chelast

Taper: usine

usine Pokédex: «Il est fait de terre. S’il boit de l’eau, l’armure durcit sur son dos. Il vit sur les lacs. «

Panflam

Taper: Feu

Feu Pokédex: «Il grimpe avec agilité sur des rochers escarpés pour vivre sur les montagnes. Son feu est éteint quand il dort. «

Piplup

Taper: l’eau

l’eau Pokédex: «Il est très fier et n’accepte donc pas la nourriture des autres. Son duvet épais protège du froid. «

Fonctionnalités de retour

Le métro: Dans « Pokémon Diamond » et « Pokémon Pearl », vous avez pu le faire à partir d’un certain point du jeu Sous la terre en tournée, un système de puits de mine sous tout Sinnoh. Il y en avait un des leurs Base secrète érigé (y compris les composants de la coopérative) ou dans les murs de terre Les fossiles ou autre objets utiles creuser.

Le sous-sol était l’une des caractéristiques les plus populaires du diamant et de la perle. © La société Pokémon

Il a déjà été confirmé que le métro reviendra dans Radiant Diamond et Shining Pearl. Jusqu’à présent, on ne sait pas combien de fonctionnalités d’origine sont de retour à bord ou si les développeurs en ont même proposé de nouvelles.

Salles Wi-Fi dans le Pokémon Center: Le Centre Pokémon dans les éditions originales avait un étage supplémentaire qui offrait des chambres spéciales pour les joueurs local ou avec un Combat de connexion en ligne et Échangez des Pokémon pouvait. Une telle pièce est montrée dans la bande-annonce des remakes.

La nouvelle salle de combat a été brièvement montrée dans la bande-annonce. © La société Pokémon

Différences par rapport aux éditions originales

Outre la nouvelle splendeur graphique, les remakes hébergent quelques Différences par rapport aux éditions originales Diamant et perle. D’une part, bien sûr, la Nintendo Switch n’a pas deux écrans comme la Nintendo DS. Tout à l’époque sur le Écran tactile n’apparaît pas dans les remakes de la Nintendo Switch.

D’un autre côté, il y a contenu additionnel dans les remakes. Ainsi étaient déjà Contenu en platine repéré comme une PNJ féminine qui a joué un rôle très important dans l’édition platine.

Quand est la sortie?

La date de sortie exacte de Pokémon Radiant Diamond et Shining Pearl n’est pas encore connue. Les deux éditions devraient cependant Fin 2021 apparaissent en même temps et exclusivement pour Nintendo Switch.