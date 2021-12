À quelle heure la fin de la première de Walking Dead sur AMC

L’univers de Les morts qui marchent s’étend de plus en plus, même si en même temps ce sera une étape de fermetures et dernières saisons. Il en sera ainsi avec la fiction de des morts-vivants si reconnu de AMC qui arrivera à son terme après 12 ans à l’écran. Parallèlement, l’issue de deux de ses retombées. Nous passons ici en revue tout ce que vous devez savoir sur chacun d’eux et le calendrier pour le voir simultanément dans les prochains jours.

Le prochain Lundi 6 décembre à 22h, AMC diffusera le dernier épisode de la dernière saison de The Walking Dead : le monde au-delà. De cette façon, il clôturera l’histoire du groupe d’amis qui -au milieu du chaos- tentent de survivre à l’apocalypse en luttant contre des ennemis vivants et morts, à la recherche de sauver leur avenir. Cette production a été développée par Scott M. Gimple, Matt Negrete, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert et Brian Bockrath.

En outre, Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold, Ted Sutherland et Pollyanna McIntosh Ce sont eux les acteurs qui étaient chargés de jouer dans la deuxième saison dans laquelle ils devaient se concentrer sur la mystérieuse armée de la République civique pour affronter et prendre le contrôle de leur destin, quitte à former de nouvelles alliances inattendues.

A la fin de la transmission, c’est-à-dire à 23 ans, le dernier chapitre de la première partie de Craindre le mort-vivant, septième saison. Ce lundi s’achèvera la série dans laquelle les survivants de l’explosion d’un missile nucléaire au Texas ont retrouvé un monde dépourvu de lumière et d’espoir où l’air extérieur est mortel. Alice (Alycia Debnam-Carey) demande de l’aide à Morgan (Lennie James) à la recherche d’un nouveau foyer pour son peuple, mais Morgan découvre bientôt que la recherche est plus compliquée qu’il ne l’avait imaginé.

Concernant la fin de Les morts qui marchent, il faut rappeler que la fin de la série se composera de trois volets de huit épisodes chacun. Avant d’arriver la trilogie cinématographique avec Rick Grames, le deuxième lot d’épisodes sortira le dimanche 20 février 2022. Le calendrier n’est pas encore confirmé et il faudra attendre l’année prochaine pour savoir comment sortiront les derniers chapitres.

