Nicole Kidman a failli ne plus jouer à Lucille Ball en raison d’un contrecoup

Being The Ricardos dépeint une semaine dans la vie de la star de I Love Lucy, Lucille Ball, et Nicole Kidman dit qu’elle a failli quitter son rôle en raison de la réaction des fans.

Il n’y a jamais eu de période plus difficile pour les directeurs de casting et les stars lorsqu’il s’agit de remplir certains rôles au cinéma et à la télévision, et même lorsque les questions communes d’égalité et de diversité ne sont pas présentes, cela peut toujours être un champ de mines. Dans le prochain biopic de Lucille Ball, Étant les Ricardos, Nicole Kidman assume le rôle de la J’aime lucy star, avec Javier Bardem dans le rôle du mari de Ball, Desi Arnaz, mais récemment, Kidman a révélé qu’elle avait presque renoncé à assumer le rôle en raison d’un contrecoup sur elle ne ressemblant pas exactement à l’icône de la télévision des années 60.

Être les Ricardos est réalisé par Aaron Sorkin, mieux connu pour L’aile ouest, Le jeu de Molly et Le procès du Chicago 7, et au total, il a fallu cinq ans, de la conception à la présentation devant la caméra, le casting de Kidman en tant que rôle principal étant la plus grosse annonce du film à l’époque. Le film lui-même est une affaire assez ciblée, illustrant une seule semaine dans la vie de Ball et Arnaz alors qu’ils travaillent sur J’aime lucy et essayez de garder les tensions de leur mariage hors de la production. Étant une pièce centrée sur les personnages, une grande partie du marketing du film d’Amazon a été autour des deux acteurs dans les rôles principaux, avec la probabilité que les deux soient présentés comme candidats aux Oscars.

Avec l’annonce du casting de Kidman dans le rôle, les fans de J’aime lucy et sa star a immédiatement exprimé sa désapprobation quant au fait que la ressemblance de Kidman avec Lucille Ball est minime, ce qui a conduit à l’indignation habituelle en ligne qui accompagne ce genre de commentaires faits dans l’arène publique des médias sociaux. Cependant, Sorkin lui-même n’a pas tardé à intervenir et à étouffer les cris, soulignant qu’en racontant un biopic, vous avez besoin d’acteurs capables d’agir et pas seulement d’imiter le sujet du film. Cependant, à ce moment-là, Kidman a déjà commencé à reconsidérer son rôle, dont elle a discuté en détail avec Vivre avec Kelly et Ryan. Elle a dit:

« Je ne l’étais pas au départ. Au départ, Aaron Sorkin a écrit ce scénario que vous lisez et que vous ne pouvez pas lâcher. Je dis aux gens : ‘Si vous pouvez mettre la main sur ce scénario, lisez-le parce que c’est une si bonne lecture. bon comme un grand roman.’ Je me suis dit : ‘À quoi ai-je dit oui ?’ – à quoi je suis alors allé, ‘Oh non, je n’ai pas raison. Tout le monde pense que je n’ai pas raison, donc je vais essayer d’éviter cela. Et le producteur Todd Black et Aaron Sorkin étaient tous les deux comme, ‘Absolument pas .’ J’étais en Australie et ils m’ont dit ‘Non’. Et Dieu merci, parce qu’alors j’étais tellement reconnaissant parce que je suis tombé amoureux d’elle. »

Bien sûr, nous n’avons pas encore eu l’occasion de voir le film, et bien qu’il y en ait toujours qui préjugent rapidement des acteurs et des actrices dans leurs rôles, il vaut toujours la peine de réserver son jugement jusqu’à ce que le produit final soit disponible pour tous. . Avec la production complète et la fille de Lucille Ball, Lucie Arnaz, derrière le casting de Kidman dans le rôle, il y a de fortes chances que l’actrice très respectée prouve une fois de plus que ses talents d’actrice peuvent l’emporter sur les simples apparences. Vous pouvez consulter l’intégralité de l’interview ci-dessous :









