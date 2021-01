L’Action RPG Greedfall est l’un des cadeaux PS Plus de janvier

Ceux qui ont un abonnement PS Plus ont eu beaucoup d’offres décentes pour se réjouir de ces vacances. Janvier maintient ce thème avec une autre gamme solide.

L’un des meilleurs cadeaux disponibles le mois prochain est Greedfall, le RPG d’action développé par Les araignées. Ce n’est pas le RPG le plus raffiné du marché, mais il contient de nombreux éléments qui sont décents et qui valent la peine d’être vérifiés si vous aimez les jeux de rôle avec beaucoup à voir et à faire.

Par exemple, la progression du personnage vous donne beaucoup à apprécier dès le début de votre quête pour en savoir plus sur une île secrète et ses habitants. Comme beaucoup d’autres RPG similaires, vous passerez beaucoup de temps à collecter des ressources, à gagner plus de capacités spéciales et à vous frayer un chemin dans un monde en constante évolution.

En cours de route, vous rencontrerez de nombreux compagnons avec des histoires intéressantes. Vous pouvez même décider de les poursuivre de manière romantique si vous le souhaitez, ce qui vous donne d’autant plus de raisons d’explorer et de parler à autant de PNJ que vous le pouvez.

Le système basé sur le choix permet également Greedfall se démarquer parmi beaucoup d’autres dans le même espace. Les choix que vous ferez façonneront l’issue du destin de votre héros, ainsi que le sort du monde qui vous entoure.

Abordez-vous les choses avec civilité, faites-vous bien par ceux avec qui vous entrez en contact? Ou est-ce que le pouvoir prend le dessus sur vous et vous fait emprunter de mauvaises voies? Ces décisions dépendent entièrement de vous et cette conception rend chaque choix aussi convaincant que le suivant.

Greedfall’s le combat est assez simpliste et parfois considéré comme maladroit, mais il est suffisamment utile pour vous permettre de continuer avec un intérêt direct. Vous aurez plaisir à accéder à des armes et à des ressources variées, ce qui rendra votre personnage plus fort et mieux préparé au combat.

Les éléments magiques et les créatures mythiques du jeu donnent également à ce jeu beaucoup de valeur que vous apprécierez du début à la fin. Vous serez ravi de rencontrer de nouvelles bêtes et d’affiner vos sorts pour que vous ayez le dessus.

Bien que certains domaines manquent Greedfall, sa nature bien équilibrée compense les lacunes et c’est ce qui compte. C’est une offre solide pour les membres PS Plus pour le mois de janvier et un excellent moyen d’amener la nouvelle année. Vous vous lancerez dans des aventures remarquables, remplies de créatures, de personnages et de scénarios passionnants.