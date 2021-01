5 artistes Taylor Swift devraient collaborer avec un album à venir

Taylor Swift a eu une année si énorme. Non seulement elle a sorti un album surprise, mais elle en a sorti deux. Avec folklore et toujours retournant totalement le scénario sur la façon dont elle publie et promeut habituellement ses disques, elle a également changé de son encore une fois, optant pour une ambiance plus alternative et folklorique. Très «aller dans les bois pour peut-être rencontrer mon clan».

folklore est sorti en été et toujours en hiver, mais elle les a appelés albums soeurs et ils se sentent vraiment très cohérents. Elle a également de très bonnes collaborations sur les deux, de Bon Iver sur les deux, à The National, HAIM, et elle a même eu Marcus Mumford sur «Cowboy Like Me».

Taylor Swift au Festival du film de Sundance 2020 – Première de ‘Miss Americana’ au théâtre Eccles Center le 23 janvier 2020 à Park City, Utah | Neilson Barnard / Getty Images

Mais avec qui Swift pourrait-il ou devrait-il collaborer ensuite? Avec sa chanson «No Body, No Crime», avec le groupe frère HAIM, ce serait formidable d’entendre Swift travailler davantage avec des artistes féminines sur le front-end de ses chansons. Voici donc cinq artistes qui seraient formidables, surtout sauter de l’élan que ces deux albums ont donné avec son son.

1. Hayley Williams

Swift et Hayley Williams sont des amis de longue date, au cas où vous auriez oublié le camée principal de Paramore dans le clip de « Bad Blood ». Mais même avant cela, les deux vivaient à Nashville en même temps et se sont bien entendus.

Williams a récemment été en studio et travaille sur des choses qui peuvent ou non être liées à Paramore. Quoi qu’il en soit, il semble qu’il soit temps pour Williams et Swift d’écrire et de chanter ensemble sur un morceau. Leurs styles sont les mêmes, mais leurs voix sonneraient bien ensemble, et leurs esprits lyriques travaillant ensemble? Écraserait le cœur et le cerveau de leurs fans.

2. Dolly Parton

Celui-ci est juste une évidence; Swift travaille vers un statut légendaire (si ce n’est déjà fait) et Dolly Parton est une icône. Ce serait la chanson de l’année de ces deux femmes qui ont travaillé ensemble sur une chanson. Swift devrait revenir un peu aux racines de son pays, mais elle a commencé à le faire toujours avec des chansons comme « Cowboy Like Me » et « Ivy ». Cela fonctionnerait simplement.

De plus, Parton n’avait que de belles choses à dire sur Swift, depuis 2015. Et elle a récemment dit à Billboard à quel point elle «admirait et respectait» Swift. Obtenez ces deux dans une pièce dès que possible.

3. mxmtoon

mxmtoon, également connue sous le nom de Maia, est une chanteuse / compositrice de 20 ans connue pour sa douce pop indie «chambre». Elle a trouvé beaucoup de popularité sur les réseaux sociaux comme TikTok et a une ambiance très douce et douce et joue beaucoup sur son ukulélé. Son style n’est pas si similaire à celui de Swift, cependant, il est juste assez proche pour que leur composition s’intègre bien.

mxmtoon est définitivement du côté plus lofi, mais qui sait? Cela pourrait être une étape intéressante dans une direction différente pour l’un ou l’autre.

4. Kacey Musgraves

Ok, celui-ci pourrait être un bit controversé, mais pensez-y. Il y a du bœuf suspect ou du mauvais sang du côté de Kacey Musgraves (ou peut-être les deux) entre elle et Swift. Mais en réalité, cela se résume à certains goûts sur Twitter. Pas vraiment de bœuf substantiel, vraiment. Cela a été écrasé, mais les deux n’ont pas vraiment de relation, professionnelle ou autre. Cela devrait définitivement changer à l’avenir.

Le style Musgraves est encore très country, mais une version très libérale de celui-ci, et pas seulement dans ses paroles. Elle a été appelée une chanteuse de country néo-traditionnelle, et c’est vraiment une façon de dire qu’elle brouille la ligne entre le country, le folk, la pop (en quelque sorte) et le fait d’être Kacey Musgraves. Et son écriture et celle de Swift feraient de grandes choses ensemble. Qui sait?

5. Phoebe Bridgers

Si vous avez entendu folklore et ont été instantanément transportés en juin lorsque Phoebe Bridgers a sorti son deuxième album Punisher, tu n’étais pas le seul. Les deux sont des albums entièrement différents et pourtant ils ont une parenté. Ils sont similaires à certains égards; Les paroles de Swift et Bridgers sont dévastatrices de la même manière, tout comme leur tristesse. Bridgers est toujours triste, alors que Swift en a des poches.

Mais Swift s’est penché sur ce son alternatif et indépendant que Bridgers a sur le verrou. Et donc, une collaboration entre les deux à l’avenir n’est pas seulement un «devrait», c’est définitivement un «must».

