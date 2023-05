L’adaptation en direct des Powerpuff Girls abandonnée à la CW

Pour le meilleur ou pour le pire, ce redémarrage en direct de Les Powerpuff Girls n’arrive plus. En 2020, il a été rapporté que la série animée était en train de redémarrer à The CW sous la forme d’une émission télévisée en direct. Donald Faison de Gommages la renommée rejoindra plus tard le casting en tant que professeur Drake Utonium aux côtés de Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault en tant que Blossom, Bubbles et Buttercup. Un pilote a été abattu, mais en 2021, il a été révélé que le réseau n’était pas satisfait du résultat. Cependant, le plan signalé était de rééquiper le pilote et de réessayer, et le producteur exécutif Greg Berlanti a fourni une mise à jour optimiste sur ses progrès l’année dernière.





« Je suis assuré que l’adaptation en direct de The CW de Les Powerpuff Girlsaprès son arrivée au printemps dernier « trop ​​​​campy », est encore à un stade de réaménagement », a déclaré Berlanti à TVLine.

Maintenant, une nouvelle mise à jour de TVLine a révélé que l’action en direct Filles Powerpuff est officiellement mort dans l’eau. Le point de vente a confirmé que le pilote réorganisé a été complètement abandonné, ainsi que plusieurs autres émissions qui étaient en début de développement. Cela inclut les femmes Zorro série, la série Arrowverse-set Justice Uet une autre émission intitulée Jake Chang, basé sur le personnage d’Archie Comics. Les développer pour le réseau à ce stade n’est même plus une option, car The CW n’a plus le droit d’avancer sur aucun d’entre eux.

Le président du divertissement de la CW, Brad Schwartz, a déclaré au point de vente: « Nous les avons déjà rendus aux studios, ils sont donc libres de les développer et de les vendre n’importe où. »

Les Powerpuff Girls resteront dans le passé

Comme indiqué, l’action en direct Filles Powerpuff pourrait encore théoriquement être fait ailleurs, mais si The CW le transmettait plusieurs fois, trouver un autre réseau ou service de streaming intéressé semblerait être une bataille difficile. À en juger par les réactions sur les réseaux sociaux, les fans n’étaient pas exactement ravis de voir la série recevoir le traitement de redémarrage en direct. C’est peut-être l’une de ces émissions animées qui perd tout simplement sa magie en essayant de passer au format d’action en direct, semblant trop « campy » lorsqu’elle est tentée.

« Parfois, les choses manquent, et ce n’était qu’un échec », a déclaré l’ancien président de CW Entertainment, Mark Pedowitz, expliquant pourquoi le réseau a transmis le pilote initial en 2021. « Tonalement, cela aurait pu sembler un peu trop campy. Cela ne semblait pas aussi enraciné dans la réalité qu’il aurait pu. Mais encore une fois, vous apprenez des choses lorsque vous testez des choses. Et dans ce cas, nous nous sommes dit : « Prenons du recul et revenons à la planche à dessin. » »

La série animée originale a duré six saisons et près de 80 épisodes, allant de 1998 à 2005. Elle a reçu une série animée de renaissance en 2016, celle-ci durant trois saisons et près de 120 épisodes avant de se terminer en 2019. En 2002, la pinte- des super-héros de taille sont revenus pour Le film des Powerpuff Girlssorti en salles en 2002.