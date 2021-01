Kelly Rowland dit que Beyoncé et Solange sont des mamans «  exceptionnelles  »: «  J’ai beaucoup appris d’elles  »

Certaines personnes pensent à tort que Kelly Rowland est simplement l’une des choristes de Beyoncé dans le groupe féminin Destiny’s Child. Vous pouvez vous attendre à ce que Rowland ait des sentiments amers envers Beyoncé pour avoir vécu dans son ombre pendant de nombreuses années. Mais il s’avère que Rowland est reconnaissante à Beyoncé pour beaucoup de choses, y compris son rôle parental en tant que mère qui travaille.

Rowland a récemment ouvert le podcast d’Ashley Graham, Jolie grosse affaire, sur les difficultés de la maternité et ce qu’elle a appris de la reine B en cours de route.

La carrière musicale de Kelly Rowland

Rowland, bien sûr, était l’une des trois femmes qui ont composé Destiny’s Child, le groupe qui a lancé la carrière musicale de Beyoncé. Depuis que le groupe s’est séparé, cependant, elle ne s’est pas assise alors que Beyoncé commençait à gouverner le monde. Rowland a également eu sa propre carrière réussie.

Elle est devenue une artiste solo pendant son temps avec Destiny’s Child et a eu plusieurs succès dans les années 2000, y compris « Dilemma » avec Nelly. Le premier album de Rowland a fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni Depuis lors, elle a sorti cinq albums studio. Elle a toujours été une chanteuse incroyablement talentueuse et a même gagné une place en tant qu’entraîneur au concours de chant, The Voice Australia.

Rowland a également entamé une carrière d’acteur relativement réussie ces dernières années. Certains de ses rôles de film les plus populaires ont été dans Penser comme un homme et Hulu’s Mauvaise chevelure. Récemment, elle a filmé un film de vacances intitulé Joyeux Noël Liddle, et elle a expliqué à quel point elle se sentait en conflit pour s’éloigner de sa famille pour ce concert.

La vie de famille de Rowland

CONNEXES: Pourquoi Kelly Rowland ne gère plus le journal de juin

Rowland a épousé son manager, Tim Weatherspoon, en 2014. Ils se sont mariés au Costa Rica, et bien sûr, Beyoncé, ainsi que sa sœur Solange, faisaient partie des invités présents. Plus tard cette année-là, Rowland a donné naissance à son fils, Titan Jewell Weatherspoon. Rowland est actuellement enceinte de son deuxième bébé au moment de la publication, et les Weatherspoon-Rowlands seront bientôt une famille de quatre personnes.

Bien qu’il semble qu’ils forment une famille parfaitement heureuse, Rowland a expliqué à quel point elle se sentait coupable de quitter son mari et son jeune fils pour aller au cinéma. Joyeux Noël Liddle. Elle avait interrompu son travail à la naissance de son fils. Comme tant de mères qui travaillent là-bas, elle ne savait pas si le laisser retourner au travail était la bonne décision.

Beyoncé et Solange ont inspiré Kelly Rowland

Solange Knowles-Smith est rejoint par Kelly Rowland et Beyonce Knowles en 2006 | Bob Levey / FilmMagic

CONNEXES: La mère de Beyoncé dit que ses deux filles l’ont aidée à travers un divorce humiliant et douloureux

Heureusement, Rowland a choisi de ne pas laisser sa culpabilité la retenir d’une carrière. Elle a reçu des conseils de son entourage. Elle a dit à Ashley Graham sur elle Jolie grosse affaire podcast, «Mais, cette mère a dit: ‘Non, c’est important pour lui de vous voir travailler. C’est important pour lui de te voir faire des choses que tu aimes et qui t’apportent de la joie. […] Quelqu’un m’a dit de le faire entrer, dans mon travail, parce qu’alors ils comprennent votre espace. Cela semble être une excellente contribution.

Rowland dit qu’elle a également été inspirée en regardant son ancienne camarade de groupe Beyoncé et son collègue artiste Solange le tuer continuellement en tant que mères qui travaillent à Hollywood: