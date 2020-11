1 La théorie des fans de «  Fuller House  » suggère que Michelle Tanner a été en fait tuée

Michelle Tanner est-elle réellement à New York? Une théorie des fans suggère que quelque chose de très différent est arrivé à la plus jeune sœur, entraînant son absence de la série dérivée de Netflix, Maison plus complète.

DJ, Stephanie et Kimmy Gibbler sont de retour pour la série dérivée de Netflix, « Fuller House »

Les fans de Full House ont vu ces personnages passer des filles aux adolescents. Désormais, avec la série Netflix Fuller House, les fans peuvent voir ce que fait la famille Tanner des années plus tard. DJ est vétérinaire et mère de trois garçons. Stephanie est une musicienne qui a un enfant avec le frère de Kimmy Gibber, Jimmy.

Kimmy Gibbler, eh bien, elle n’a jamais changé. Elle a grandi, cependant, et a finalement emménagé dans la maison Tanner en tant que membre de la famille élargie. Cependant, il y a une soeur Tanner qui ne retourne pas dans sa maison d’enfance à San Francisco.

Personnage Michelle Tanner de «Full House» | Walt Disney Television via les archives de photos Getty Images / Walt Disney Television via Getty Images

Michelle était, apparemment, à New York

Après le décès du mari de DJ, DJ, Stephanie et Kimmy Gibbler retournent tous dans leur maison d’enfance. (Plutôt, la deuxième maison d’enfance de Kimmy.) Une des sœurs Tanner était visiblement absente de la réunion, cependant. C’est la plus jeune fille de Danny Tanner, nommée Michelle.

« Eh bien, Michelle envoie son amour, mais elle est occupée à New York à diriger son empire de la mode », a déclaré le personnage Danny Tanner lors du premier épisode de Maison plus complète.

Après avoir fait référence à Michelle, le casting a brisé le quatrième mur, mettant en vedette directement le public. Après cela, elle n’a été mentionnée qu’en passant, ne faisant jamais de camée, comme l’amie de Stéphanie Gia ou l’ancienne flamme de Kimmy, Dwayne.

Michelle Tanner a-t-elle été réellement tuée dans « Fuller House »

Bien sûr, elle était partie à New York pour poursuivre d’autres aventures. Pourtant, un épisode de ce spin-off a amené les fans à penser qu’ils ne disaient peut-être pas la vérité sur ce personnage. Michelle Tanner était-elle décédée?

Un article de Buzzfeed déclare: «Sans dévoiler les spoilers de la saison 5, dans le dernier lot d’épisodes, il y a une scène où Danny Tanner (Bob Saget) embrasse deux de ses filles, DJ et Stephanie. Il embrasse ensuite leur meilleure amie, Kimmy Gibbler.

«C’est tellement agréable d’avoir à nouveau trois filles», leur dit-il. Michelle Tanner a eu quelques soucis de mémoire lors de la dernière saison de Full house, aussi. Après être tombée de cheval, la plus jeune sœur Tanner oublie sa famille et qui elle est.

Bien sûr, les autres personnages n’ont jamais confirmé la mort de Michelle. Les actrices derrière ce personnage, Mary-Kate et Ashley Olsen auraient eu une invitation ouverte à rejoindre la famille Tanner. Les jumeaux ont décliné pour le reste des épisodes de cette série

Le spin-off original avec DJ Tanner, Stephanie Tanner et Kimmy Gibbler, Maison plus complète, est disponible sur Netflix. La plupart des épisodes de Full house sont disponibles en streaming sur Hulu.