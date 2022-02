Gal Gadot a donné une audition « incroyable » à Furiosa dans Mad Max : Fury Road

Alors que Gal Gadot s’est retrouvée dans un grand rôle de franchise en tant que DCEU Wonder Womanl’actrice aurait pu faire partie d’une autre série de films de longue durée, car elle a déjà auditionné pour le rôle d’Imperator Furiosa dans Mad Max: Fury Road et l’a apparemment tué. Des décennies après Mad Max : Au-delà de Thunderdome semblait avoir mis fin à la série de films dystopiques basés sur le futur, Route de la fureur est arrivé avec Tom Hardy assumant le rôle de Max pour des critiques élogieuses qui affirmaient principalement que le film était l’un des plus grands films d’action de tous les temps.

Dans le film, Charlize Theron a joué Furiosa, un nouveau personnage de la franchise, qui est un officier de haut rang dans l’armée d’Immortan Joe, le chef tyran d’un culte guerrier, et aide ses femmes à s’échapper du War Rig. Cependant, dans un nouveau livre de Kyle Buchanan intitulé Blood, Sweat & Chrome : L’histoire vraie et sauvage de Mad Max : Fury Roadune information particulière suggère que Theron n’était pas la seule actrice en lice pour jouer Furiosa, et des autres Gal Gadot « a donné une audition incroyable ».

Dans un sauf partagé par Vulture, il est révélé que d’autres qui ont lu pour le rôle comprenaient Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw et Ruth Negga lorsque George Miller et la directrice de casting Ronna Kress organisaient des auditions depuis 2009. Cependant, de tous les actrices que Miller a vues, c’est Gadot qui s’est imposée comme une star potentiellement incroyable du futur. Dans la citation, Miller dit :

« Elle a testé et elle a fait un travail incroyablement bon – déjà, vous pouviez voir qu’elle allait très bien », a déclaré Miller. « Mais voici le truc à propos de Gal: nous la testions non seulement pour Furiosa mais aussi pour les épouses, et en termes d’âge, elle se situait entre les deux. »

L’audition de Gal Gadot pour le Mad Max la suite est venue avant son apparition dans Rapide furieux, qui est sorti plus tard cette année-là, à une époque où Gadot tentait de décrocher ce grand rôle qui la ferait entrer dans l’élite hollywoodienne. Ailleurs dans le livre, Gadot est citée comme reconnaissant qu’elle avait « tellement de presque pour de grandes et grandes choses », mais à l’époque, étant une relative inconnue contre des actrices bien établies telles que Theron, cela ne se produisait tout simplement pas pour elle.





En fin de compte, l’occasion manquée de Mad Max: Fury Road n’a pas exactement vu la carrière de Gadot plonger dans l’obscurité, car un peu plus de cinq ans plus tard, la star a fait ses débuts en tant que Diana Prince dans Batman contre Superman : L’aube de la justice. En tant que l’une des chevilles ouvrières du DCEU, Gadot a maintenant joué l’héroïque princesse amazonienne dans un total de quatre films jusqu’à présent – ​​cinq si vous comptez de Zack Snyder Ligue des Justiciers comme une entrée séparée – et le travail se déroule actuellement dans les coulisses sur un troisième Wonder Woman film.

Avec Charlize Theron poursuivant son rôle dans Route de la fureur avec des films d’action tels que Blonde atomique et La vieille gardequi étaient tous deux assez populaires pour que des suites soient mises en développement, et Gal Gadot apparaissant dans des succès récents comme Notice rouge et le top du box-office de ce week-end Mort sur le Nilil est juste de dire que les choses se sont bien passées pour les deux stars.









