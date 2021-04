L’acteur Baron Zemo taquine le conflit Wakanda à l’avenir Le faucon et les épisodes du soldat de l’hiver

Dans Captain America: guerre civile, tout le conflit entre Iron Man et Captain America a commencé après que Helmut Zemo, joué par Daniel Brühl, ait organisé l’assassinat du précédent roi de Wakanda. Zemo est maintenant réapparu dans Le faucon et le soldat de l’hiver, et les retombées de son crime précédent se déroulent toujours, alors qu’un soldat Wakandan nommé Ayo est apparu dans le dernier épisode de la série à la recherche de Zemo. Dans une interview avec EW, Brühl a laissé entendre qu’une rencontre avec Ayo ne se terminerait pas bien pour son personnage, créant un possible conflit Wakanda.

« Oh ouais. Ce sont des guerriers très intimidants qui sont après moi. Autant je me suis amusé, comme dans Daniel, voir [Ayo actress] Florence [Kasumba] à nouveau et lui parler – le seul autre acteur germanophone sur le plateau – pour Zemo, c’est un problème. Il devrait mieux faire attention. «

Lors de sa précédente apparition au MCU, Zemo était très éloigné de son personnage de « Baron Zemo » des bandes dessinées dans la mesure où il ne portait même jamais son célèbre masque violet. Maintenant, les remorques pour Le faucon et le soldat de l’hiver ont montré que Zemo va enfin assumer sa véritable identité de super-vilain en tant que baron alors qu’il complote d’autres projets néfastes. Selon Brühl, le public verra cette fois-ci bien d’autres aspects de la personnalité de Zemo.

« Après avoir lu les scripts [for the show], J’ai pensé: « Oh! C’est un tout nouveau jeu. » Cela me donne l’opportunité de découvrir tellement plus [about the character] et pour montrer les différentes facettes du Baron Zemo que, en fait, j’avais toujours à l’esprit de connaître les bandes dessinées. Dans Civil War, autant que j’aimais jouer le rôle, je me suis dit: « Donnez-moi ce masque au moins une seconde, pour une scène! » « Et les antécédents aristocratiques de Zemo? » «Pourquoi s’appelle-t-il Baron? Tout cela a été ajouté ici dans la série, et c’était tellement amusant de jouer avec. Et le sens de l’humour. Je suis toujours fan lorsque cela fait partie de la performance, quelle que soit la gravité des circonstances. «

Bien que la réapparition de Zemo en tant que baron ne soit guère une chose positive pour le MCU, il est peu probable qu’il soit le principal méchant de Le faucon et le soldat de l’hiver. Dans Captain America: guerre civile, l’histoire est allée très loin pour attribuer une motivation sympathique aux actions de Zemo contre les Avengers, de sorte que même si le public le détestait pour ce qu’il a fait, il puisse comprendre pourquoi il l’a fait.

Dans Le faucon et le soldat de l’hiver, le méchant principal en cours d’installation est un nouveau personnage appelé Courtier de puissance, qui, selon de nombreux fans, pourrait en fait être Sharon Carter. Seul le temps nous dira si Zemo s’avérera être une aide ou un obstacle pour le Faucon et le Soldat de l’Hiver dans la destruction du Courtier.

Créé par Malcolm Spellman et réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. De nouveaux épisodes font leurs débuts les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

