La voiture électrique freine sans avoir à appuyer sur la pédale de frein. Il est temps de repenser les feux arrière

Le véhicule électrique présente de nombreux avantages mais il en existe peu comme l’utilisation de la voiture avec pédale unique. Bien qu’il existe également des véhicules hybrides qui utilisent cette fonction, c’est dans les voitures électriques qu’elle s’est le plus et le mieux développée, pour tenter de récupérer le plus d’énergie possible.

Ces systèmes sont basés sur le freinage régénératif. En résumé, le moteur électrique inverse son fonctionnement et contrecarre l’inertie du véhicule. Celui-ci est activé en soulevant simplement la pédale d’accélérateur. Il existe des voitures qui ont différents niveaux de régénération et d’autres qui peuvent même être utilisées avec une seule pédale, puisque la voiture s’arrête complètement sans toucher le frein.

Personnellement, c’est une des fonctions que j’aime le plus dans les voitures électriques et, une fois qu’on a pris le coup de main, c’est un plaisir de se déplacer dans une ville sans toucher la pédale de frein. En effet, il est facile de jouer avec l’accélérateur sur une route sinueuse dans bien des cas pour conserver une conduite agile tout en rechargeant un peu nos batteries.

Le problème, avertissent certains utilisateurs, est que ce frein n’avertit pas toujours à travers les feux que nous ralentissons la voiture. Un freinage qui, lorsque le véhicule peut être conduit avec une seule pédale ou que le niveau régénératif est très élevé, est puissant. En fait, rien qu’en levant le pied de l’accélérateur, une Hyundai Ioniq 5 s’arrête complètement en 13 secondes à partir d’une vitesse de 90 km/h (60 mph).

Mais toutes les voitures ne fonctionnent pas de la même manière dans les mêmes conditions, ce qui peut semer la confusion chez les autres conducteurs. Un problème qui, surtout à grande vitesse, Il peut être dangereux. Faut-il s’entendre sur le comportement de ces feux stop ?

Mêmes conditions, différentes solutions

Comme certains utilisateurs américains l’ont prévenu, la Hyundai Ioniq 5 n’allume pas les feux stop lorsque la pédale d’accélérateur est relâchée et que le freinage régénératif est activé, malgré le fait que la décélération soit suffisamment importante pour les données que nous avons évoquées plus haut.

Le débat a également été recueilli sur YouTube. La chaîne Technology Connections a analysé le comportement du freinage régénératif et la feux de freinage. Comme ils le montrent dans leur vidéo, le feu stop arrière ne s’allume que lorsque le conducteur lève complètement la pédale d’accélérateur, mais pas lorsqu’il ralentit mais qu’il la maintient enfoncée.

Le problème n’est pas nouveau non plus. Saúl López, connu pour son contenu lié à Tesla, avait déjà averti il ​​y a sept ans que sa Model S n’utilisait pas les feux stop avec freinage régénératif lorsqu’elle roulait à plus de 136 km/h. Maintenant, les manuels de Tesla indiquent que les feux de freinage s’allument lorsque le freinage régénératif est fort, ce qui, selon eux, se produit « lorsque vous relâchez complètement la pédale d’accélérateur à grande vitesse ».

Aux utilisateurs qui discutaient du problème avec Hyundai, d’autres participants à la conversation ont expliqué que les Kia EV6 activent leurs feux stop lorsque la décélération est supérieure à 1,3 m/s. En dessous de cette vitesse, les feux stop ne s’allument pas toujours.

Cette façon d’agir est similaire à celle proposée par Polestar. Sur leur site Web, ils soulignent déjà que les feux de freinage sont activés en fonction de la hauteur du pied sur l’accélérateur, mais il n’est pas nécessaire que le conducteur parcoure tout le parcours pour que cela se produise. Une solution que la chaîne Youtube de TotallyEV a d’ailleurs montrée dans une vidéo explicative.

La vérité est qu’aux États-Unis, ce n’est pas obligatoire que les constructeurs mettent en marche les feux stop lorsque le freinage régénératif est activé (celui-ci n’est pas considéré comme faisant partie du système de freinage), en Europe il est réglementé depuis mars dernier.

Le document européen explique que les véhicules équipés d’une bande régénérative devront activer les feux stop lors d’une décélération à une vitesse supérieure à 1,3 m/s. En dessous de cette vitesse, ce ne sera pas obligatoire et, en plus, les feux pourront être désactivés s’ils avaient déjà été allumés.

Photos | Jaspe Garratt