Lil Reese tire son coup avec Teanna Trump et rend hommage au roi Von

Les deux rappeurs se faisant un nom dans les rues de Chicago, Lil Reese et King Von se sont croisés ces dernières années. Ils n’ont pas nécessairement toujours couru dans les mêmes cercles, mais ils ont passé du temps ensemble avant la mort tragique de Von il y a plusieurs semaines. Lil Reese reste assez bouleversé par ce qui s’est passé, mais il revient sur certains de ses plus beaux moments avec l’étoile montante, publiant un hommage à Von sur Twitter.

« LLV, nous sommes de vraies stars du bloc qui l’ont fait à partir du même capot à partir de rien », a déclaré Lil Reese, qui a également grandi autour d’O’Block. « Désolé je n’étais pas dere avec vous gang jusqu’à l’infini. »

La vidéo ci-jointe montre Lil Reese avec le roi Von et ses garçons. Il compte l’argent comme ses pairs Von sur son téléphone en arrière-plan.

Alors que la popularité de King Von continue de croître après sa mort, la star de cinéma pour adultes Teanna Trump est clairement fan du regretté rappeur, citant sa chanson à succès « Took Her To The O » et tweetant: « Somebody take me to the O ».

Beaucoup d’hommes ont proposé d’emmener Teanna faire le tour du quartier, mais Lil Reese veut les premiers dibs, répondant: « wya we got you ».

Pensez-vous que Lil Reese pourrait voir sa journée avec Teanna Trump?