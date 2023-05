The days : c’est la nouvelle série japonaise basée sur des événements réels qui débarque sur Netflix

Netflix

Netflix renouvelle son panneau d’affichage avec Los días, un nouveau titre du Japon qui est ajouté cette semaine. Sachez de quoi il s’agit !



©NetflixNetflix présente The Days, une nouvelle série japonaise.

Le contenu asiatique est devenu un favori pour les abonnés au service de streaming Netflix, donc un nouveau titre arrivera bientôt du Japon. On parle de Jour, une série qui est l’une des sorties les plus attendues de juin dans son annonce. Ci-dessous, tous les détails et depuis quand le voir.

Cette production a été annoncée en septembre 2022, où dès le début elle a été comparée à Tchernobyl, le succès de HBO, puisque cette fois l’histoire couvrira la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima. Warner Bros. Film et Lyonesse rejoignent la plate-forme sous la direction de Nakata Hideo et Nishiura Masaki.

+De quoi parle la série Los días

Synopsis officiel : « Sur une période de 7 jours, il présente trois points de vue différents de personnes impliquées dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi lorsqu’elle a connu une crise extrême causée par le tremblement de terre et le tsunami de Tohoku. Les points de vue proviennent de responsables gouvernementaux, d’employés de la Tokyo Electric Power Company et d’employés de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. ».

+Quand et à quelle heure est-ce que ça commence Les jours

La série Jour sera présenté en première sur Netflix en streaming jeudi prochain, le 1er juin. Ce sera au moment de 01h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 02h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 03 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

Jour est en vedette : Koji Yakusho, Yukata Takenouchi, Fumiyo Kohinata, Kaoru Kobayashi, Takuma Otoo, Ken Mitsuishi, Ken’ichi Endo, Yuriko Ishida et Yuki Izumisawa, entre autres. Selon les archives, cette série japonaise comptera 8 épisodes au total et il n’a pas été précisé s’il y aura une deuxième saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?