La Toyota Camry a été rénovée. Qu’est ce qui a changé?

Lancée il y a environ deux ans, la Toyota Camry a maintenant subi une rénovation qui lui a non seulement apporté un look révisé mais aussi un améliorer technologique.

En commençant par le chapitre esthétique, les principales nouveautés apparaissent à l’avant. On y retrouve une nouvelle calandre (plus consensuelle que celle utilisée jusqu’à présent) et un pare-chocs redessiné. Les nouvelles roues 17 « et 18 » se détachent sur le côté et les phares à LED à l’arrière ont également été revus.

À l’intérieur, la grande nouveauté est l’adoption d’un nouvel écran tactile de 9 pouces qui apparaît au-dessus des colonnes de ventilation (jusqu’à présent, il était en dessous d’elles). Selon Toyota, ce positionnement facilite son utilisation lors de la conduite et de l’ergonomie, qui bénéficie également du maintien des commandes physiques.

Doté d’un nouveau Logiciel, le système d’infodivertissement promet non seulement d’être plus rapide, mais il est également de série sur les systèmes Apple CarPlay et Android Auto.

Sécurité renforcée, mécanique inchangée

En plus du look révisé et de l’amélioration technologique, la Toyota Camry renouvelée a également reçu la dernière génération du système Toyota Safety Sense. Il présente les fonctions mises à jour du système de précollision (qui comprend la détection de véhicule dans la direction opposée), avec régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne en conjonction avec le lecteur de panneaux de signalisation et une version améliorée de l’assistant d’entretien de voie.

Enfin, dans le chapitre mécanique, la Toyota Camry reste inchangée. Cela signifie que la Camry continue d’être disponible en Europe exclusivement avec un moteur hybride.

Il combine un moteur à essence de 2,5 l (cycle Atkinson) avec un moteur électrique alimenté par une batterie d’hydrures métalliques de nickel, atteignant un Puissance combinée de 218 ch et 41% d’efficacité thermique, avec une consommation de 5,5 à 5,6 l / 100 km et CO deux entre 125 et 126 g / km.

Pour l’instant, il n’y a aucune information sur la date d’arrivée de la Toyota Camry sur le marché national ni s’il y aura des changements dans les prix demandés par la marque japonaise haut de gamme.