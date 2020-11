L’extension Google Chrome nécessitera désormais la divulgation de l’utilisation des données à partir du 18 janvier 2021

Tendance FP23 nov.2020 17:12:43 IST

Google introduit une politique qui exigera la divulgation de l’utilisation des données pour les extensions du Chrome Web Store. La nouvelle politique entrera en vigueur à partir de janvier 2021. La nouvelle section entrera en vigueur le 18 janvier 2021 et apparaîtra sous la forme d’un bouton «Pratiques de confidentialité» sur la liste de la boutique en ligne de chaque extension, selon un rapport par ZDNet. Afin de faciliter le processus, Google a également ajouté une nouvelle section dans le tableau de bord du Web Store où les développeurs d’extensions pourront divulguer les données qu’ils collectent auprès des utilisateurs et à quel but ils ont collecté les données.

Le rapport ajoute que le nouveau tableau de bord d’utilisation des données de Google sera livré avec quelques options prédéfinies, ce qui, à son tour, interdira aux développeurs Chrome de certaines pratiques en matière de données.

Selon un rapport par Développeurs XDA, ceux-ci inclus:

Garantir l’utilisation ou le transfert des données utilisateur est dans l’intérêt principal de l’utilisateur et conformément à l’objectif déclaré de l’extension.

Réitérant que la vente de données utilisateur n’est jamais autorisée.

Interdire l’utilisation ou le transfert des données des utilisateurs à des fins de publicité personnalisée.

Interdire l’utilisation ou le transfert des données des utilisateurs à des fins de solvabilité ou de toute forme de qualification de prêt et aux courtiers en données ou à d’autres revendeurs d’informations.

Le rapport ajoute que si les développeurs ne fournissent pas de divulgation de confidentialité d’ici janvier 2021, un avis sera affiché sur leur fiche Chrome Web Store, destiné à les informer que le développeur ne s’est pas encore conformé aux nouvelles politiques de Google.

