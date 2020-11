En un an, Charli D’Amelio a fait sur TikTok ce que PewDiePie a fait en 10 ans sur YouTube

Charli D’Amelio a dépassé les 100 millions d’abonnés sur TikTok. Il l’a fait dans une période de temps impensable: la première vidéo de la jeune star de la plateforme remonte à mars, mais son premier contenu vraiment viral remonte à l’automne dernier. C’est à ce moment-là que Charli a littéralement explosé sur la plate-forme, conduisant à une ascension retentissante vers le succès qui, en réalité, reste encore un mystère: l’image du savon et de l’eau de D’Amelio et ses ballets parviennent à expliquer peu de ce qui a été une explosion imprévisible de popularité. En un peu plus de 12 mois, l’influenceur est devenu le visage de TikTok de manière totalement organique, atteignant le sommet des profils les plus suivis et des chiffres croquants que PewDiePie, le youtuber le plus suivi sur YouTube, a atteint en 10 ans.

La comparaison avec Felix est probablement la meilleure pour souligner à quel point TikTok est une plate-forme étrange en termes de chiffres et à quel point la popularité d’une personne peut simplement venir du jour au lendemain. Le cap des 100 millions est également extrêmement indicatif, car l’année dernière, il était devenu un objectif «souffert» pour PewDiePie, qui en quelques mois avait été capté par une chaîne de divertissement indienne qui avait finalement atteint 100 millions d’abonnés avant lui. Mais ces chiffres n’ont pas été atteints rapidement, au contraire: depuis des mois le youtubeur publie des posts, des vidéos, des clips vidéo et autres contenus souvent ironiques sur le « challenge » avec la chaîne indienne, qui tout en grandissant à un rythme rapide (également grâce à l’énorme audience en croissance constante) a mis un certain temps à atteindre les 100 millions.

Charli no. Pour elle, la course aux 100 millions a pris un peu plus d’un an. Et la comparaison est impitoyable: il a fallu 10 ans à Felix pour atteindre 100 millions d’abonnés et une telle popularité pour être considérée comme le visage (souvent controversé) de YouTube. Le sien 100 millions d’abonnés ils sont le fruit d’années de publication de vidéos quotidiennes, d’organisation de spectacles en direct, de montage et d’interaction avec les fans de 2010 à aujourd’hui. Ce fut une longue ascension qui en un an à peine a été dépassée par celle de Charli avec des vidéos relativement simples sur TikTok. Attention, cela ne signifie pas que l’engagement dans la publication de vidéos pour TikTok soit inférieur à celui pris pour une vidéo sur YouTube. Cela dépend clairement des cas et des influenceurs, et bien que les vidéos sur TikTok soient souvent un contenu plus simple et moins complexe du point de vue du montage, l’effort est parfois énorme pour une vidéo de 60 secondes. Ce n’est pas le cas des vidéos de Charli, qui se concentrent la plupart du temps sur ses indéniables compétences de danseuse. Bref, la star n’a pas apporté de tendance ou d’élément révolutionnaire à la plateforme, pourtant que ce soit pour l’algorithme ou pour l’intérêt du public mondial, la jeune star a vu sa suite grandir de façon spectaculaire. Et avec elle aussi sa sœur Dixie (44 millions) et sa famille (15 millions), qui à son tour est divisée en père (9 millions) et mère (7 millions). Élément qui démontre une fois de plus la force en termes de nombres TikTok. Et cela soulève une question: dans quelle mesure Charlie D’Amelio grandira-t-il encore?