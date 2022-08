L’histoire d’Elvis ayant un orgasme dans un pantalon en cuir sur scène perturbe les gens

Selon le producteur de la spéciale musicale, Steve Binder, Presley a fait un oopsie dans son propre pantalon en se produisant sur scène… et non, nous ne parlons pas de ce genre d’oopsie.

La star aurait eu un orgasme à cause de l’excitation, forçant le créateur de costumes Bill Belew à rassembler « tous les sèche-cheveux qu’il pouvait trouver » dans le but de sécher la tache, et naturellement, l’anecdote a laissé les gens se sentir… énervés.

“'[Reading from book] Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles quand Elvis est revenu dans les coulisses après la première session, il dégoulinait de sueur des lumières chaudes, quand Bill Belew [took off] sa chemise et son pantalon, il a découvert qu’Elvis avait eu un orgasme pendant sa performance.