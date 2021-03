La calculatrice en ligne vous indique combien de temps vous avez passé à regarder Netflix en frénésie

Un outil en ligne vous permet de télécharger votre historique de visionnage Netflix pour savoir combien de temps vous avez passé à regarder le service de streaming – et ce que vous auriez pu faire à la place.

Le calculateur ‘Time Spent Streaming’, créé par la société de cybersécurité CompariTech, utilise votre historique de visionnage personnel à partir de votre compte Netflix. Il vous dit ensuite de manière «simple et amusante» à quel point vous avez perdu votre vie à regarder l’écran.

Il vous donne également d’autres statistiques, comme votre série la plus regardée, le temps moyen passé sur Netflix par jour et le genre pour lequel vous l’utilisez le plus.

Malheureusement, cela ne prend pas en compte le temps passé à naviguer ou à se disputer avec vos proches pour savoir quoi regarder – ce qui, si nous sommes honnêtes, est probablement beaucoup plus.

Crédit: PA

Pour ceux d’entre nous qui insistent pour avoir un profil sur chacun des comptes de nos amis, les résultats sont un peu faussés. Mais si vous faites partie de ces bons types honnêtes qui paient pour vous-même, voici comment connaître vos statistiques de visionnage à vie.

Tout d’abord, suivez ce lien vers l’outil Time Spent Streaming. Ensuite, rendez-vous sur Netflix.com et sélectionnez l’utilisateur dont vous souhaitez voir l’historique. Allez sur l’icône de l’utilisateur – qui se trouve en haut à droite sur le bureau ou en haut à gauche sur mobile – puis sélectionnez «Compte».

Allez dans «Mon profil», puis sélectionnez «Affichage de l’activité». Ici, vous verrez tout ce que vous avez déjà regardé sur Netflix. A lire : Ils partagent la première image d'Anne Hathaway dans le film `` Locked Down ''

Cliquez simplement sur «Tout télécharger» pour obtenir le fichier CSV complet, puis faites-le glisser sur la page de téléchargement de la calculatrice.

Ensuite, vous verrez toutes vos statistiques et informations de visualisation, comme ceci:

Crédits: CompariTech

Vous pouvez également voir le nombre d’activités plus ennuyeuses que vous auriez pu faire dans ledit laps de temps.

Crédits: CompariTech

Vous pouvez également voir la répartition des genres que vous regardez le plus, ainsi que la possibilité de partager la triste réalité de votre vie à la maison avec vos amis.

Crédits: CompariTech

Le site CompariTech se lit comme suit: « Ce n’est pas très connu, mais vous pouvez télécharger l’intégralité de votre historique de visionnage à partir de Netflix, mais ce n’est qu’une seule grande feuille de calcul et c’est pourquoi nous avons lancé notre outil Time Spent Streaming; pour interpréter et présenter votre historique de visualisation de manière simple et amusante chemin.