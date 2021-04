La Terre abritait des milliards de T-rex sur des lakhs de générations, suggère une nouvelle étude

16 avr.2021 14:07:01 IST

Un Tyrannosaurus rex semble assez effrayant. Imaginez maintenant 2,5 milliards d’entre eux. C’est le nombre de féroces rois des dinosaures qui ont probablement parcouru la Terre au cours de quelques millions d’années, selon une nouvelle étude. En utilisant des calculs basés sur la taille du corps, la maturité sexuelle et les besoins énergétiques des créatures, une équipe de l’Université de Californie à Berkeley a déterminé combien de T rex vivaient sur 1,27000 générations, selon une étude publiée dans le journal de jeudi. La science. C’est un nombre unique en son genre, mais juste une estimation avec une marge d’erreur de la taille d’un T rex.

«C’est beaucoup de mâchoires», a déclaré l’auteur principal de l’étude Charles Marshall, directeur du musée de paléontologie de l’Université de Californie. « Ça fait beaucoup de dents. C’est beaucoup de griffes. »

L’espèce a parcouru l’Amérique du Nord pendant environ 1,2 million à 3,6 millions d’années, ce qui signifie que la densité de population de T rex était faible à tout moment. Il y en aurait environ deux dans un endroit de la taille de Washington, DC, ou 3800 en Californie, selon l’étude.

« Probablement comme beaucoup de gens, j’ai littéralement fait une double-prise pour m’assurer que mes yeux ne m’avaient pas trompé quand j’ai lu pour la première fois que 2,5 milliards de T rex ont déjà vécu », a déclaré la paléobiologiste du Macalester College Kristi Curry Rogers, qui n’était pas ne fait pas partie de l’étude.

Marshall a déclaré que l’estimation aide les scientifiques à déterminer le taux de préservation des fossiles de T rex et souligne à quel point le monde est chanceux de les connaître. Environ 100 fossiles de T rex ont été trouvés – 32 d’entre eux avec suffisamment de matériel pour se représenter qu’ils sont adultes. S’il y avait 2,5 millions de T rex au lieu de 2,5 milliards, nous n’aurions probablement jamais su qu’ils existaient, a-t-il dit.

L’équipe de Marshall a calculé la population en utilisant une règle empirique de biologie générale qui dit que plus l’animal est gros, moins sa population est dense. Ensuite, ils ont ajouté des estimations de la quantité d’énergie dont le carnivore T rex avait besoin pour rester en vie – quelque part entre un dragon de Komodo et un lion. Plus il faut d’énergie, moins la population est dense. Ils ont également pris en compte le fait que le T rex atteignait sa maturité sexuelle entre 14 et 17 ans et vivait au plus 28 ans.

Compte tenu des incertitudes concernant la longueur, la portée et la durée de la génération des créatures, l’équipe de Berkeley a déclaré que la population totale pourrait être aussi peu que 140 millions ou jusqu’à 42 milliards avec 2,4 milliards comme valeur moyenne.

La science sur les plus grands carnivores terrestres de tous les temps est importante, « mais la vérité, comme je le vois, c’est que ce genre de chose est tout simplement très cool », a déclaré James Farlow, professeur de géologie à l’Université Purdue.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂