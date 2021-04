Instagram a promu le jeûne et les coupe-faim aux utilisateurs souffrant de troubles de l’alimentation

Les gérants de Instagram ils ont présenté des excuses aux utilisateurs du service pour une nouveauté introduite récemment au sein de l’application qui risquait cependant de causer des dommages psychologiques qu’il ne faut pas sous-estimer: un système de suggestion de termes de recherche en fonction des intérêts des abonnés individuels, ce qui dans certains cas, il a fini conseiller la recherche sur le jeûne intermittent et les coupe-faim aux personnes avec troubles de l’alimentation.

La fonctionnalité a été récemment introduite dans l’application et constitue l’une des nombreuses façons dont Instagram tente de garder les yeux des utilisateurs rivés sur l’application le plus longtemps possible. Le système connaît les intérêts des membres individuels, e propose des suggestions dans la barre de recherche ce que chacun pourrait être intéressé à rechercher. Un utilisateur passionné d’illustration et de jeux vidéo pourra trouver comme suggestion «#acquerello» ou «Tokyo Game Show»: l’idée est qu’en donnant aux abonnés des idées sur de potentielles nouvelles recherches, ils se laissent emporter en trouvant de nouveaux contenus à regarder.et reporter la sortie de l’application.

La nouveauté n’a encore fait ses débuts nulle part dans le monde, mais elle a déjà mis en évidence de graves problèmes potentiels. Les personnes souffrant de troubles de l’alimentation peuvent avoir suivi des profils ou apprécié du contenu comportant des régimes et des produits de perte de poids, mais cela ne signifie pas que les intérêts en question sont nécessairement une passion à cultiver. Algorithmes d’Instagram ils ne peuvent pas faire cette distinction, et au cours des dernières semaines, ils ont fini par conseiller à ces utilisateurs de rechercher des termes qui pourraient les faire rechuter. Comme l’a souligné un utilisateur d’Instagram pris par la chaîne britannique BBC, «Certaines personnes se tournent vers Instagram pour trouver du soutien dans la lutte contre leurs maladies, mais si vous cherchez du matériel pour traiter les troubles de l’alimentation, vous risquez de trouver des images et un langage qui peuvent faire plongez-vous dans l’abîme « .

En même temps que les excuses, les gestionnaires d’applications ont informé qu’ils ont déconnecté le système d’indices de tous les termes qui peuvent concerner la perte de poids et les troubles de l’alimentation, mais l’enjeu n’est qu’un des pièges possibles que le réseau social pourrait par inadvertance tendre à ses utilisateurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂