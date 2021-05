Une haleine fraîche importera à nouveau! Une publicité virale pour Extra Gum imagine la vie post-pandémique

Gum Dentifrice HaliControl Haleine Fraiche 75ml

Gum HaliControl Dentifrice 75ml restaure une haleine pure et saine. Son système triple action lutte contre l'origine des mauvaises odeurs, et permet de retrouver le contrôle de votre haleine. Haleine pure et saine : Capture et neutralise les composés à l'origine des mauvaises odeurs en limitant leur volatilisation. Fraîcheur immédiate : Procure immédiatement et durablement une haleine fraîche grâce à la technologie avancée OptaCool. Protection longue durée : Elimine les bactéries responsables de la mauvaise haleine grâce à l'action combinée du CPC et de la technologie OptaFresh. Renforce et protège de l'émail : Favorise une reminéralisation supérieure grâce au Fluor et à l'Isomalt.