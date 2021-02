Matxin: « C’est une bonne route pour Pogacar »

BURGOS, 11 février () –

Le directeur sportif de l’équipe des Emirats Arabes Unis, Joxean Fernández, ‘Matxin’, estime que le parcours de la 76e édition du Tour d’Espagne, présenté ce jeudi à Burgos, est « bon » pour son leader et actuel vainqueur du Tour de France , Tadej Pogacar, dont la présence sur la ligne de départ le 14 août semble assurée.

Le cycliste slovène de 22 ans a même participé avec une courte vidéo à la présentation du parcours pour confirmer ses intentions de courir le « grand » dans lequel il s’est fait connaître avec une troisième place dans l’édition 2019 et Matxin considère que le design de l’itinéraire ne lui est pas défavorable.

« J’aime beaucoup. Ils ont cherché un équilibre qui n’existait pas les années précédentes et c’est un appel aux gens qui vont faire les Jeux et qui vont préparer la Coupe du monde. C’est très beau, avec de nombreuses étapes de montagne, plusieurs pour les sprinteurs et deux temps. C’est une Vuelta parfaitement homogène pour tout cycliste et tout type de cycliste », a-t-il souligné.

Le Biscayen, présent à Burgos, a reconnu avoir « une équipe spectaculaire » pour affronter la manche espagnole. « Pas seulement avec Tadej, mais avec d’autres styles de coureurs. Convaincu que le parcours nous convient, et avec un dernier temps il convient bien à Tadej. C’est un bon parcours pour lui, avec une montagne importante et avec deux temps où il peut faire On va essayer de disputer le classement général sans oublier les étapes « , a-t-il déclaré.

« Il y a plusieurs étapes que j’aime. Il y a le Gamoniteiro, l’Alto de Velefique, qui sont des étapes qui vont faire des ravages et qu’ils peuvent décider, et surtout le temps du dernier jour car il y aura le épées dans tout ce qui est haut », at-il ajouté.

Sur l’éventualité que Pogacar répète sa victoire sur le Tour, le directeur sportif a demandé à être «avant tout respectueux des rivaux». « Nous ne courons pas seuls et quand il y a des rivaux de l’entité comme ceux qu’il y a, nous devons avancer pas à pas », a-t-il déclaré.

