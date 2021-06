For the Record’ jette un regard dans les coulisses du succès des singles Spotify — Spotify

En mai, Pour l’enregistrement partagé cette Spotify Singles a touché collectivement plus de 5 milliards de streams. Le principe du programme est simple : nous amenons un artiste en studio pour enregistrer une version réinventée de l’une de leurs propres chansons ainsi qu’une reprise, un hommage au disque 45 recto-verso. Spotify Singles a rassemblé une liste de lecture de plus de 650 chansons dans des dizaines de genres qui présente les plus grandes stars et artistes émergents.

Pour célébrer cette étape monumentale, le Spotify : pour mémoire podcast emmène les auditeurs à l’intérieur des salles où ces enregistrements ont été réalisés pour un regard intime sur le processus créatif. Dans l’épisode, des artistes et des employés de Spotify étroitement impliqués dans le programme partagent certaines des histoires derrière ces morceaux à succès.

Ed Sheeran , auteur-compositeur-interprète anglais et artiste le plus suivi sur Spotify, explique le moment complet qui s’est produit lorsque le violoncelliste Yo-yo maman a repris sa chanson à succès « Forme de toi » pour Spotify Singles.

Jon Batiste , un musicien de jazz américain oscarisé, partage son expérience d’enregistrement 2pac ‘s « Changements » au piano .

Nina Nesbitt , un auteur-compositeur-interprète pop écossais qui a participé à deux sessions Spotify Singles, explique ce que c’était que d’enregistrer dans des lieux légendaires comme le Metropolis Studio de Londres.

Guillaume Garret , un ingénieur du son expérimenté et producteur principal pour Spotify Singles, partage ce que c’est que pour un artiste de réinventer une nouvelle interprétation de l’un de ses propres classiques. Il partage également des histoires amusantes sur l’enregistrement avec des artistes comme Elton John , Alanis Morissette , et Wilco .

Michèle Santucci , Recorded Music Lead chez Spotify, explique comment les pochettes permettent un croisement entre les genres et ouvrent de nouveaux publics pour les artistes Spotify Singles. Elle donne également un aperçu de qui est le prochain pour les futurs enregistrements de Spotify Singles.

Écoutez ces histoires et plus encore sur « Spotify Singles : The Path to 5 Billion Streams. »