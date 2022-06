La nouvelle horreur britannique est tellement dérangeante que les gens sont sortis du cinéma

Adeptes de l’horreur, écoutez ! Il y a un nouveau film en ville, et c’est tellement dégueulasse que certains spectateurs sont même sortis du cinéma à mi-parcours.

Le film en question est Hommesun voyage viscéral et déroutant dans le chagrin, l’isolement et le traumatisme de l’esprit d’Alex Garland, le cinéaste qui nous a apporté des délices cinématographiques tels que Ex-Machina et Annihilation.