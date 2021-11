La star des sopranos Lorraine Bracco n’était pas satisfaite de la scène finale de son personnage

Quand cela vient à Les Sopranos, il y avait peu de gens satisfaits par la finale coupée au noir du drame HBO basé sur la mafia, mais il semble que ce n’était pas seulement la signature de l’émission qui a suscité le mécontentement, car l’actrice Lorraine Bracco a récemment révélé qu’elle n’était pas satisfaite de ses propres scènes finales de la série. Bracco jouait le rôle de la psychiatre Dr Jennifer Melfi, le thérapeute que Tony Soprano visitait fréquemment pour essayer de résoudre les problèmes de sa vie, qui, comme nous le savons, étaient souvent complexes et compliqués en raison de ses affaires criminelles.

Alors qu’elle était à l’origine envisagée pour le rôle de Carmela Soprano, l’épouse de Tony, Bracco elle-même a réussi à persuader le créateur de la série David Chase qu’elle conviendrait mieux au rôle de Melfi, une décision qui fonctionnerait plutôt bien avec l’actrice recevant trois L’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique fait un signe de tête aux Emmy Awards. La course de Bracco dans la série s’est terminée dans un épisode intitulé « La comète bleue », lorsque le psychiatre a découvert une étude suggérant que les sociopathes profitent généralement de sa marque de thérapie par la parole. Dans sa scène finale, Melfi a été vue coupant tous les liens avec Tony et mettant fin à toutes les sessions futures.

S’exprimant sur le podcast Talking Sopranos, Bracco a révélé qu’elle n’était pas du tout satisfaite du départ du personnage de la série, ayant voulu que le personnage ait une fin plus significative avec le chef de la mafia. Elle a expliqué que Melfi avait un profond souci pour Tony Soprano, même s’il était aussi troublé que lui, et qu’elle avait juste espéré tellement plus de la réunion finale du couple à ce qui lui avait été donné dans les scripts finaux.

«Je me souviens avoir été bouleversé [with] la direction que David [Chase] amenait Melfi. J’avais juste l’impression qu’il voulait que je me débarrasse de [Tony]. J’ai senti qu’il l’avait fait d’une manière très abrupte. Je ne pense pas qu’elle aurait dû procéder ainsi. J’aurais aimé que ce soit plus significatif. Je pense qu’elle tenait à Tony. Même s’il était fou et qu’il n’allait jamais vraiment se redresser. Mais je pense qu’elle tenait vraiment à lui. Vous ne passez pas sept ans avec quelqu’un et [then] les jeter. Je me sentais mal à ce sujet.

Les Sopranos a duré de 1999 à 2007, et bien qu’il y ait près de quinze ans depuis la fin de la série, on en parle encore souvent et on raconte que ce n’est pas seulement la scène ambiguë finale qui provoque le mécontentement pour une raison ou une autre. Bracco n’a certainement aucun scrupule à révéler ce qu’elle ressentait à propos de sa sortie de la série comme un autre exemple que chacun a sa propre histoire à raconter sur ses rôles dans la série.

Le personnage du Dr Melfi était au centre de l’ensemble de l’intrigue de Les Sopranos, avec ses scènes avec Tony faisant un long chemin pour donner un aperçu et une profondeur à son personnage et décomposer les événements qui se produisaient autour de lui dans la série, mais il semble que tout comme la finale de la série, le personnage n’a jamais été destiné à obtenir la fin déterminée qu’elle méritait, ce qui pourrait être soutenu lui donne plus d’un avantage réaliste que de lier soigneusement tout dans le sens.

