Disney+ : Tic et Tac sont de retour, avec un rendement très élevé

Andy Samberg et John Mulaney sont chargés de donner la parole aux protagonistes de ce nouveau film des célèbres tamias avec une influence marquée de Qui a trompé Roger Rabbit ?.

©DisneyLes célèbres tamias de Disney sont de retour.

Il est juste de reconnaître qu’il y a quelque temps, lorsqu’on a annoncé que Tic et Tac ils redeviendraient les mythiques Rangers de sauvetage À la fin des années 1980, l’écrivain avait certaines objections. A l’ère des remakes et des reprises, force est de constater que la plupart des cas échouent (je n’en reviens toujours pas de l’expérience live de Le roi Lion) et que la fraîcheur ne caractérise généralement pas ces histoires. Pas même la part de Andy Samberg apparaissait comme une incitation.

Maintenant, après avoir vu le film (qui sortira ce vendredi), noblesse oblige : il faut se dépouiller de tout préjugé et s’asseoir pour en profiter. L’influence de Qui a trompé Roger Rabbit ? C’était évident dans l’avant-première officielle et ici c’est réaffirmé. L’intrigue reprend des éléments similaires à ceux du film dans lequel il a joué. Bob Hoskin en 1988 bien que sans autant d’influence du cinéma Ne pas aller. Dans cette affaire, il s’agit d’un policier dont le déclencheur est l’enlèvement d’un ami historique de Tic et Tac. Le problème est que, pour des raisons de vie, les deux écureuils ne se parlent plus.

Comme le dit l’une des affiches du film, la nouvelle histoire de Tic et Tac « ce n’est pas un reboot, c’est un retour » et ils le font par la porte d’entrée. Andy Samberg et John Mulaney sont chargés de mettre les voix principales et ils le font (surtout Samberg) avec un grand amour pour ces personnages avec qui, sûrement, ils ont grandi. Le casting comprend des personnages tels que JK Simmons, Seth Rogen, Will Arnett et KiKi Layne.

+Le meilleur de Tic et Tac : Rescue Rangers

De la même manière que Qui a trompé Roger Rabbit ?les couches qu’il a Tic et Tac : à la rescousse ils sont innombrables. C’est une production qui peut être appréciée que vous ayez moins de 10 ans ou en tant qu’adulte. Le double sens, sans être grossier, joue un rôle clé dans l’histoire et toutes les critiques qui sont faites à l’industrie du Hollywood et le monde des réseaux sociaux est sur le point.

Et s’il s’agit de mettre en lumière de grands succès, l’un des meilleurs est l’utilisation de dessins animés. Comme dans Spider-Man : dans le Spider-Verse il y a un mélange continu de styles d’animation, chacun ayant sa justification (aussi bref soit-il et même s’il ne contribue même pas à l’intrigue) et en fait même un jeu pour s’asseoir pour regarder le film plus d’une fois pour découvrir de nouveaux gags de fond.

